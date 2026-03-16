Cae un 16% la llegada de migrantes a Mallorca por la sucesión de borrascas

El tren de borrascas que sacudió Mallorca en los dos primeros meses de 2026 ha hecho descender un 16 por ciento la llegada irregular de migrantes en patera a la isla, respecto al pasado año. Una decena de tormentas de gran impacto azotaron el archipiélago entre el pasado 17 de enero y el 20 de febrero y durante esas fechas no se interceptó ninguna embarcación procedente de Argelia en aguas de Mallorca y Cabrera.

La sucesión de estos fuertes temporales, un fenómeno inusual por el número tan alto registrado, ha frenado la arribada de pateras a la isla. En concreto, desde que la borrasca Harry impactó en Mallorca a mediados de enero, le siguieron otras como Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Pedro en los días siguientes, hasta que finalmente el 21 de febrero la situación meteorológica se estabilizó y mejoró.

Precisamente, cuando la tormenta Pedro se disipó, ya empezaron a llegar migrantes a nuestras costas a partir del 23 de febrero de 2026. En apenas cinco días se contabilizaron 118 personas en la isla, la mayoría de origen subsahariano. Esta cifra supone un tercio de la registrada durante el mes de febrero del pasado año en Mallorca, ya que en 2025 se registraron 351 migrantes irregulares.

En cambio, el pasado enero se cerró con 269 personas arribadas en patera a la isla, todas ellas subsaharianas, frente a las 108 que recalaron en 2025. Por tanto, este enero se ha más que doblado la llegada de migrantes a Mallorca si se compara con el primer mes del pasado año.

Este 2026, las precarias embarcaciones se han adentrado en aguas españolas aprovechando lo que los expertos denominan como ventanas, periodos de buen tiempo, con la mar en calma, que propician una travesía más favorable. En este sentido, las primeras pateras del año recalaron en Mallorca una vez la borrasca Francis se retiró del arhipiélago, justo después de Año Nuevo.

En Reyes, irrumpió en las islas otra tormenta de gran impacto, Goretti, que dejó fuertes vientos y gran oleaje. Cuando desapareció esta borrasca, se sucedió la llegada de migrantes a la isla entre los días 14 y 16 de enero.

Pero, poco después, Mallorca se vio afectada por el tren de tormentas que empezó con Harry y acabó con Pedro, una etapa que se prolongó poco más de un mes.

Disminuyen las llegadas

Si se tienen en cuenta todas estas circunstancias y se comparan los datos estadísticos, se puede concluir que la llegada de migrantes a la isla ha disminuido en los dos primeros meses del año, respecto al mismo periodo de 2025.

Así, en enero y febrero de este año han arribado 387 personas, mientas que en 2025 fueron 459, por lo que han recalado 72 migrantes menos. No obstante, el buen tiempo del inicio de este mes de marzo, a excepción de algunos días de temporal, ha reactivado la llegada de embarcaciones a las costas de la isla. En las últimas dos semanas, se han interceptado unas seis pateras que, en total, trasportaban a 160 migrantes de origen magrebí y subsahariano. La mayoría de ellas se detectaron en aguas cercanas a Cabrera, aunque algunas también alcanzaron las costas de Mallorca.

Los expertos también han detectado que las embarcaciones en las que viajan subsaharianos van más sobrecargadas que tiempo atrás, con más de 24 ocupantes. Mientras las naves en las que van ciudadanos magrebíes no están tan llenas, ya que navega una quincena de personas de media.