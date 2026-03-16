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El precio de la bombona de butano sube un 4,9% desde este martes

El ascenso en los fletes (+16,6%) y las materias primas (+3,2%), junto con una leve apreciación del euro frente al dólar (+1,2%), motivo del aumento de precio

Archivo - Bombonas de butano en una gasolinera, a 16 de julio de 2024, en Madrid (España). El precio máximo de venta al público de la bombona de butano bajará un 5% a partir de hoy, hasta los 15,34 euros, con lo que encadenará su segunda revisión a la baj

Archivo - Bombonas de butano en una gasolinera, a 16 de julio de 2024, en Madrid (España). El precio máximo de venta al público de la bombona de butano bajará un 5% a partir de hoy, hasta los 15,34 euros, con lo que encadenará su segunda revisión a la baj / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EP

MADRID

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano subirá un 4,9% a partir de este martes con respecto al precio fijado en la última revisión, hasta los 16,35 euros, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el incremento de esta última revisión se debe al ascenso en los fletes (+16,6%) y las materias primas (+3,2%), junto con una leve apreciación del euro frente al dólar (+1,2%), han informado en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kg (la tradicional bombona de butano) no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Revisión bimestral

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

Noticias relacionadas y más

En 2025 se consumieron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que desde 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 12%.

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