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La Assemblea de Docents carga contra PP y Vox por el pacto sobre el catalán: "Juegan a desprestigiar la lengua"

Califica el acuerdo como "una nueva muestra de la obsesión de Vox contra la libertad lingüística", así como una "nueva claudicación del PP ante las exigencias de la extrema derecha"

Manuela Cañadas pasa delante de Marga Prohens durante un pleno del Parlament

Manuela Cañadas pasa delante de Marga Prohens durante un pleno del Parlament / EFE

EP

PALMA

La Assemblea de Docents ha cargado contra PP y Vox por pactar rebajas en el requisito del catalán para acceder a plazas de muy difícil cobertura, criticando que "juegan a desprestigiar la lengua propia".

En un comunicado, la Assemblea ha situado la medida, anunciada este lunes por Vox, como "una nueva muestra de la obsesión de Vox contra la libertad lingüística", así como una "nueva claudicación del PP ante las exigencias de la extrema derecha".

"La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?", han cuestionado, agregando que en una comunidad como Baleares, asegurar que los trabajadores públicos pueden entender a la ciudadanía en catalán no es una opción ideológica, sino una obligación democrática y legal.

Según los docentes, las medidas pactadas van en contra de la diversidad lingüística y en contra del mandato estatutario de velar por la promoción y protección del catalán.

Igualmente, han sostenido que aquello que dificulta que las personas vengan a trabajar a Baleares no es la lengua, sino el precio de la vida, especialmente, de la vivienda.

"De esto, curiosamente, la señora Manuela Cañadas no dice nada. Quizá porque su análisis es tan pobre que no es capaz de identificar cuáles son realmente los principales problemas de los habitantes de estas islas", han agregado en el comunicado.

También han remarcado que ya hay docentes sin el requisito de catalán que se incorporan en los centros a partir de las listas de excluidos. "El catalán no es ningún impedimento real para cubrir plazas", han insistido.

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Por otro lado, sobre la propuesta de rebajar la nota para obtener los certificados de B2 y C1, la Assemblea ha considerado "inaceptable" que un tema "tan técnico y delicado" como el de las acreditaciones "quede en manos de una subasta política".

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