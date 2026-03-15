La última reforma de la Justicia va a multiplicar el tiempo de espera en Mallorca

Diferentes operadores jurídicos han advertido de que la reciente implantación del Tribunal de Instancia de Palma, tal como preveía la Ley de Eficiencia de la Justicia, va a provocar justo lo contrario de uno de sus objetivos: el tiempo de espera se va a multiplicar para cualquier trámite.

“Esta reforma lo que ha hecho es entorpecer enormemente la tramitación”, destacan fuentes jurídicas de gran solvencia.

Los tribunales de las islas acabaron el año 2025 al límite, sobresaturados y sobrecargados de trabajo. Si a esta delicada situación, se le añade una metamorfosis total y una completa reorganización de la oficina judicial a coste cero sin más personal, el panorama a corto plazo es desolador.

“No es porque no se trabaje. Para que la nueva organización empiece a funcionar vamos a tener que esperar mucho. Y la realidad es que tampoco nos garantizamos que, a pleno rendimiento, esto mejore algo”, subrayan fuentes jurídicas.

La situación estaba muy tensionada a finales de 2025 en los juzgados del archipiélago, especialmente, en la capital balear. “Aunque cambies las piezas de sitio la tensión es la misma. O mayor, porque incorporas el periodo de adaptación que va a paralizar las cosas”, apunta un miembro de la magistratura.

“Si el año pasado ya costaba llevar al día tu juzgado, con todos estos cambios se han cargado el juzgado, lo han hundido”, lamenta una experimentada magistrada de Palma.

Los antiguos juzgados de lo civil, parados

Una voz autorizada en la abogacía de Mallorca señala que la actividad en las sedes judiciales de sa Gerreria y Vía Alemania está prácticamente paralizada. “Los antiguos juzgados de lo civil están muy parados. En cambio, los juzgados de familia no, son los únicos que parece que van avanzando”, añade.

En Vía Alemania, donde se ubican las secciones de penal, instrucción y de violencia sobre la mujer, no se nota tanto el parón provocado por la nueva reforma. Varios abogados coinciden en que los plazos se van demorando y todo se va alargando. Algunos letrados recorren los pasillos del edificio desorientados tratando de encontrar la oficina que lleva su asunto. Se prevé un tapón tremendo en los procedimientos, del que costará salir.

En la Audiencia Provincial la situación tampoco es halagüeña, sobre todo en las secciones penales, afectadas por el retraso en el señalamiento de juicios. La fiscalía trata de activar un mecanismo para potenciar las conformidades, agilizar las causas y mitigar el colapso existente.