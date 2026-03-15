Estos son los plazos y fechas de inscripción para las pruebas libres de los títulos de técnico de FP

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto el plazo de inscripción a las pruebas libres para obtener los títulos de técnico y técnico superior de formación profesional, que se harán en los centros en mayo.

Estas pruebas están dirigidas a personas que cumplen los requisitos de acceso y que, por motivos laborales, familiares u otras circunstancias, no pueden cursar los estudios a través de la oferta formativa presencial o virtual, ha detallado el departamento autonómico en una nota.

Como novedad en esta convocatoria, la inscripción debe formalizarse exclusivamente de manera electrónica, en la página web de Formación Profesional. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 23.

En el caso de los ciclos formativos de grado superior regulados por la LOE, algunos módulos se imparten en inglés. Por este motivo, las personas inscritas deberán realizar las pruebas correspondientes a estos módulos en inglés.

Estos son todos los horarios y plazos

Plazo de inscripción a las pruebas:

Del 13 al 23 de marzo.

Publicación de las listas provisionales de inscritos en el tablón de anuncios y en la página web de los centros:

El 26 de marzo.

Período de reclamaciones a las listas provisionales:

Del 26 al 30 de marzo.

Publicación de las listas definitivas

El 17 de abril.

Plazo de pago de las tasas

Del 17 al 24 de abril.

Otras fechas destacadas

Antes del 20 de abril, Educación publicará el calendario del centro, los criterios de evaluación y la relación de material necesario para realizar las pruebas en el tablón de anuncios y en la página web de los centros.

Antes del 30 de abril será la asignación del proyecto para la evaluación del módulo de Proyecto para los alumnos que ya hayan superado el módulo de FCT; y de 4 al 29 de mayo la realización de las pruebas según el calendario establecido por cada centro.

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Para consultar los requisitos de inscripción, la formalización de la solicitud, la convalidación de módulos, las tasas de inscripción y las posibles exenciones, así como la realización del módulo de FCT, se puede acceder al apartado correspondiente a las pruebas libres de la página web de Formación Profesional. https://intranet.caib.es/sites/fp/ca/convocataria_2026_-_proves_lliures/