Olas de casi 9 metros en Menorca durante el temporal de viento que azota Baleares

El fuerte temporal de viento y mala mar que afecta hoy a Baleares ha dejado olas de gran tamaño en Menorca y numerosos incidentes en el conjunto del archipiélago. En el puerto de Maó se ha registrado a las 11.00 horas una ola máxima de 8,94 metros, en una jornada marcada por el aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) debido al intenso temporal marítimo.

Según las previsiones de la Aemet, el episodio de inestabilidad podía provocar olas de hasta siete metros en el litoral menorquín y una ola máxima de hasta 14 metros en la bocana del puerto de Maó, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. El aviso rojo ha estado vigente entre las 13.00 y las 19.00 horas.

El temporal ha tenido efectos directos sobre el transporte marítimo. Baleària ha cancelado todas las conexiones previstas para hoy entre los puertos de Ciutadella, Alcúdia y Barcelona, que debían cubrir los buques Ramon Llull, Margarita Salas y Martín i Soler.

La situación meteorológica adversa también ha provocado decenas de incidencias en el archipiélago. El Centro de Coordinación de Emergencias ha atendido 49 incidentes entre las 7 y las 19 horas, la mayoría en Menorca.

En la isla se han gestionado 36 actuaciones, con especial incidencia en Ciutadella (12) y Maó (11), además de intervenciones en Es Mercadal (5), Sant Lluís (3), Es Castell (3) y Es Migjorn Gran (2). Los Bomberos de Menorca han intervenido, entre otros servicios, por desprendimientos de planchas metálicas en tejados, cinco farolas caídas —tres en Es Mercadal y dos en Ciutadella— y diversos daños provocados por el viento.

En el conjunto de las islas se han registrado también 12 incidentes en Mallorca y uno en Ibiza. La mayoría de los avisos han estado relacionados con desprendimientos de elementos urbanos, caídas de árboles y obstáculos en la calzada.

Además, en Baleares se mantienen avisos meteorológicos por viento y mala mar. En Mallorca continúa activo el aviso amarillo por rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, mientras que en Menorca el viento podría llegar a los 70 kilómetros por hora. Por temporal marítimo, el aviso naranja prevé olas que podrían alcanzar hasta 12 metros en Menorca y 10 metros en Mallorca.

Ante la situación, la Dirección General de Emergencias ha recomendado a la población que evite acercarse al mar y a zonas expuestas como playas, espigones, paseos marítimos o acantilados, así como estacionar vehículos en áreas que puedan verse afectadas por el oleaje.