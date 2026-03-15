Mallorca registra la nevada más intensa del año mientras continúa en alerta naranja por viento

La nieve ha vuelto a teñir de blanco la Serra de Tramuntana. Así lo ha anunciado el meteorólogo Albert Darder en sus redes sociales, donde ha compartido varios vídeos grabados durante las últimas horas del sábado. En las imágenes se puede ver la carretera de la Serra completamente cubierta, tras lo que el propio Darder considera la nevada más intensa de este invierno.

Albert Darder ha mostrado cómo la nieve cuajaba en el mirador del túnel de Monnàber, cerca del embalse del Gorg Blau, en pleno corazón de la Serra de Tramuntana.

Por su pare, la AEMET también ha recogido las precipitaciones de ayer noche en la Serra, apuntando que cuajaron varios centímetros a partir de los 850 metros de altura.

Alerta naranja este domingo

Más allá de la nieve, Mallorca seguirá en alerta naranja durante todo el día debido a las rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta 80 km/h así como la posibilidad de oleaje entre los 9 y los 12 metros de altura

La AEMET no descarta que, con la entrada de una borrasca por el Mediterráneo, se produzcan algunas precipitaciones por la zona de Baleares a lo largo del día.

Noticias relacionadas

En cuanto a las temperaturas, en Mallorca se registrarán ligeros descensos tanto en las máximas como en las temperaturas mínimas. Además, se esperan heladas débiles en áreas de montaña.