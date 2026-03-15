Berta Álvarez Ciorda, coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos: «En algunos países ser abogado es una profesión de riesgo»

¿Cómo nace esta fundación y con qué propósito?

Nació hace más de 20 años como forma de canalizar la acción social y la cooperación de la abogacía institucional. Gestionamos, en paralelo al Consejo General de la Abogacía, la defensa de los derechos humanos, la cooperación al desarrollo, tanto nacional como internacional, y la defensa de los derechos fundamentales.

¿Cuanta gente está implicada en el proyecto?

En plantilla somos tres personas, pero nos apoyamos mucho en los equipos técnicos del Consejo, como comunicación, financiero o jurídicos. Seguimos las indicaciones del patronato de la fundación, bajo la dirección del presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González.

¿Cuál es el principal objetivo de la fundación?

Nuestro objetivo principal es la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la abogacía. Formamos parte de otras instituciones internacionales que han denunciado la llamada abogacía de riesgo. Actuamos en todo el planeta ante un caso en el que un abogado esté en riesgo.

¿Se producen muchos casos de riesgo de abogados que defienden los derechos humanos?

El peligro para el abogado se extiende en muchos lugares del mundo. Nuestra fundación en concreto se centra en los casos que se producen en América latina. Otras fundaciones de otros países actúan en otros países.

Berta Álvarez ha visitado esta mañana el colegio de abogados de Balears. / M. MIELNIEZUK

¿En España se producen casos de abogados perseguidos?

En España no existe esta persecución. Se puede producir algún caso que afecta al código deontológico, pero se actúa en función de la ley.

Explíqueme alguno de los casos que han denunciado

Hace poco asistimos al juicio contra el decano y la junta de gobierno del colegio de abogados de Estambul. Fueron acusados de propagar el terrorismo porque habían pedido explicaciones ante el asesinato de unos periodistas y hubo revueltas en la calle. Desde la fundación apoyamos a nuestros compañeros.

«En Irán hay abogados que defienden los derechos humanos desde la clandestinidad»

Se supone que el derecho a la defensa es un pilar fundamental en todos los países, ¿o no es así?

En casi todos los países el derecho a la defensa, sobre todo de los derechos humanos, es uno de los pilares del estado democrático, pero no siempre se cumple y se producen algunos casos de persecución.

¿Existe el temor a que la extensión de la ultraderecha pueda suponer un retroceso en los derechos humanos?

No sabría decirle porque la fundación no se pronuncia sobre temas políticos. Lo que sí puedo afirmarle es que existen muchos tipos de persecuciones. Por ejemplo, en América latina algunos abogados han sido perseguidos por proteger el medio ambiente al denunciar la destrucción de la selva. Algunos han sido incluso asesinados y hay abogados que están escondidos bajo amenazas porque están defendiendo a las comunidades indígenas.

¿Ejercer la abogacía se ha convertido en una profesión de riesgo?

En algunos países si es un riesgo y la fundación es consciente de que llega hasta donde puede llegar. No siempre tienes el apoyo de las instituciones y la colaboración de las autoridades en la defensa de los derechos humanos. En algunos países el sistema judicial tiene muchas deficiencias.

«En España se ha creado la primera carta de derechos digitales»

¿Cuando falla el derecho internacional los derechos humanos están en peligro?

Por supuesto. El derecho internacional y los tratados entre países se deben cumplir. En el momento que no se cumple los derechos humanos están amenazados.

¿Da la impresión que es fácil incumplir el derecho internacional y después no hay consecuencias?

No me corresponde a mí valorarlo, pero desde luego algo falla cuando no se cumple el derecho internacional. Los abogados somos los que luchamos para que se respeto el derecho, defendemos a los ciudadanos y abogamos por el orden establecido.

¿Sirve de algo apelar al derecho internacional cuando se están declarando tantas guerras?

Desde luego que vale la pena. El ejemplo lo tenemos en la situación de las mujeres en Afganistán, que están siendo perseguidas y oprimidas. Se está hablando de una situación de apartheid de género. Nosotros, junto a otras asociaciones civiles, hemos promovido una denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional contra esta persecución. Muchos colegios de abogados españoles se han sumado a esta denuncia.

Berta Álvarez asegura que los abogados están implicados en la defensa de los derechos humanos en todo el planeta. | M. MIELNIEZUK / Manu Mielniezuk

¿Qué resultados tienen estas noticias?

Al menos se consigue que estas denuncias se investiguen. Existe el caso del expresidente de Filipinas que está detenido en la Haya. También se han formado caravanas de juristas que han acudido a varios países donde hay sospechas de violaciones de derechos humanos y se han denunciado algunos casos.

¿Qué se sabe de la situación en Irán?

Con Irán desde hace años tenemos contacto con abogados. A principios de año nos informaron que se estaban produciendo manifestaciones y grandes protestas a raíz del asesinato de una mujer. Y nos informaron que se estaban produciendo muchos actos de represión y ejecuciones. Se había creado una asociación de abogados en Irán para defender los derechos humanos, pero están trabajando desde la clandestinidad. Desde la fundación estamos intentando ayudarles.

«En algunos países ser abogado es una profesión de riesgo»

¿Cuando falla el derecho aparece la justificación para atacar con bombas a un país?

Creo que la guerra no se puede justificar en ningún caso. Nosotros siempre defendemos el respeto a la ley, al derecho internacional y a la protección de los derechos humanos.

¿Se persigue igual a los abogados que a las abogadas?

La perspectiva de género no juega en favor de las mujeres y estamos siguiendo muchos casos.

¿Qué pueden hacer los abogados ante la evidente violación de los derechos humanos en Gaza?

Nuestra fundación, junto a otras asociaciones, realizamos un trabajo con otras asociaciones y estamos en contacto con el colegio de abogados de Palestina. No contaron que bombardearon su sede en Palestina y murieron al menos unos 20 abogados. También hay otros letrados que están encarcelados. Estamos trabajando para ayudarles.

¿Qué país encabeza la violación de los derechos humanos?

He mencionado la situación de Palestina y añadiría Bangladesh. También se producen violaciones en varios países de Asia. También se han detectado casos de persecución a abogados en Estados Unidos. Hay compañeros que denuncian que les están prohibiendo el ejercicio profesional porque están denunciando determinadas actuaciones contra el gobierno.

¿Qué trabajo se está haciendo en España para que los abogados sean conscientes de que los derechos humanos se tienen que defender?

Nuestro trabajo es constante para que los profesionales de la abogacía sean conscientes de la perspectiva de los derechos humanos. Realizamos muchos cursos de formación, como por ejemplo el derecho al acceso a la vivienda o los derechos digitales.

¿Son conscientes los abogados de las consecuencias de la revolución digital?

Con nuestros cursos de formación lo que intentamos es arrojar luz sobre este tema. Lo que transmitimos es que el mundo digital las personas tienen que estar siempre en el centro y no valen los algoritmos. Pero esta claro que la Inteligencia Artificial o las redes sociales provocan muchos casos de desprotección y se pueden violar los derechos humanos, como por ejemplo en la manipulación de imágenes.

¿Qué directrices están trasladando a los letrados para afrontar los problemas que provocan las herramientas digitales?

Hemos creado la carta de derechos digitales, que es pionera en el mundo. Es verdad que no es un reglamento, pero marca unas directrices sobre las medidas de protección de datos o defensa del menor frente a los ataques digitales. La Unión Europea también está elaborando su propia guía y se está ultimando un reglamento sobre la inteligencia artificial.

¿La IA va a cambiar la forma de trabajar del abogado?

Desde luego, porque la burocracia va a ser digital. Debemos incorporar la inteligencia artificial en nuestra forma de trabajar, como antes incorporamos otras herramientas digitales.

¿Llegará el momento que un ordenador sustituirá a un abogado a un juez?

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Creo que no, porque la persona debe estar siempre en el centro. Quien tome una decisión sobre un tema judicial debe ser una persona y no una máquina. La informática la deben utilizar los abogados para desarrollar su trabajo, pero nunca como un elemento para sustituirles.