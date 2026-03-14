La UIB rinde homenaje al excónsul de Uruguay Andrés Jaume Rovira y a su archivo, que revela décadas de relación entre Uruguay y Baleares

Uruguay y Mallorca se dieron la mano este viernes en la Universitat de les Illes Balears (UIB) en un acto de reconocimiento y recuerdo dedicado a Andrés Jaume Rovira, cónsul del país charrúa en Palma entre 1937 y 1968 y donante de los archivos del Consulado de Uruguay en Mallorca.

El fondo documental, conservado y accesible en el Archivo Histórico de la UIB, constituye un testimonio de gran relevancia para el estudio de las relaciones históricas entre Uruguay y las Islas Baleares. El acto ha sido organizado conjuntamente por la Universitat de les Illes Balears, el Consulado General de Uruguay y la Asociación República Oriental del Uruguay en Baleares.

Andrés Jaume Rovira es una figura clave en la historia de las relaciones entre Mallorca y Uruguay. Continuó una tradición consular familiar iniciada por Alexandre Jaume a comienzos del siglo XX. Su labor estuvo marcada por la atención a emigrantes y viajeros, así como por la tramitación de asuntos administrativos y consulares.

El fondo que Andrés Jaume Rovira donó a la Universitat de les Illes Balears en 1991 —formalizado en 1992— abarca el periodo comprendido entre 1903 y 1968 e incluye 25 libros y 22 cajas con 364 expedientes. En él se conservan registros, correspondencia, visados, certificados, libros de actas, contabilidad, publicaciones y fotografías que permiten seguir las migraciones, los movimientos marítimos y la actividad consular entre Baleares y Uruguay durante buena parte del siglo XX.

Asimismo, el homenaje se produce pocos días después de la derogación de la ley de memoria democrática en Baleares. En este contexto, cabe recordar que Alejandro Jaume, tío de Andrés Jaume Rovira, fue fusilado durante la Guerra Civil junto al exalcalde de Palma Emilio Darder. Una ejecución que el propio Andrés Jaume tuvo que presenciar.

Durante el acto, el profesor titular de Filosofía Andrés Luis Jaume Rodríguez, nieto del donante, ha realizado una intervención en la que ha evocado la figura de su abuelo y su labor como cónsul durante más de tres décadas.

Asimismo, en el marco del homenaje se han presentado tres publicaciones vinculadas a la cultura y la historia de Uruguay: Mi tambor y el libro de los candombes imposibles, de Gustavo Balta; El origen de todo, de Carlos Augusto Martini; y 1624 Santo Domingo Soriano, de Federico Marotta, quien también ha introducido la proyección de un documental sobre el fondo consular donado.

El acto ha contado con una amplia representación institucional. Por parte de la UIB han asistido el vicerrector de Ordenación y Política de Posgrado y Formación Permanente, Mauricio Mus; la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Joana Maria Petrus; y el director del Servicio de Documentación y Archivo, Joan Espina. En representación del Consulado General de Uruguay ha participado el cónsul general en Barcelona, Santiago Vitale, mientras que por parte de la Asociación de la República Oriental del Uruguay ha intervenido su representante, Robert Duarte.