El temporal vuelve a golpear Mallorca: activada la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros
Un frente polar ha traído el cambio de tiempo brusco en toda la Península y Baleares
Cambio de tiempo brusco en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla en la isla por viento y fenómenos costeros este sábado. Las advertencias se mantendrán el domingo e incluso pueden subir de categoría con la activación de la alerta naranja.
La AEMET ya ha ido pronosticando durante toda la semana que el fin de semana estaría marcado por cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos a partir de media mañana de este sábado, que pueden ser localmente fuerte e ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.
Este cambio brusco en el temporal se debe a un frente que recorre la Península y Baleares y que tras él penetra una masa de aire de origen polar. Además, puede traer heladas en zonas de montaña.
En cuanto a las temperaturas, el pronóstico de la AEMET recoge que las máximas descenderán en Baleares a la vez que también caen las mínimas ligeramente.
Alerta naranja por viento este domingo
La alerta en Mallorca de este sábado también se debe a la amenaza del viento, que soplará de manera intensa de componente noroeste en todo el archipiélago.
El domingo, el viento pondrá la isla en alerta naranja debido a rachas muy fuertes de tramontana que en el norte de Mallorca podrán alcanzar los 70 o 90 km/h.
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