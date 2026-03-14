SAMPOL inaugura su proyecto Atlante de 60 MW en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha inaugurado este viernes la planta de generación eléctrica de emergencia de La Campana, desarrollada por SAMPOL Canarias en el Polígono Industrial La Campana (Santa Cruz de Tenerife), una infraestructura estratégica destinada a reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago.

En el acto también han participado el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata; la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg; el director general de Energía, Alberto Hernández , la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, el Alcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermudez; entre otras autoridades.

La comitiva fue recibida por Carmen Sampol, CEO del Grupo SAMPOL, junto a Juan Antonio Vicens, director general corporativo de Energía y Proyectos de SAMPOL, e Ibrahim Pérez, director de SAMPOL Canarias, además del equipo técnico de la planta. Durante su intervención Carmen Sampol puso en valor la perseverancia y tenacidad que ha tenido la empresa luchando desde hace más de 20 años por ser un actor energético en las islas y contribuir al desarrollo de estas.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, subrayó la importancia del papel de SAMPOL Canarias y su trabajo para dar respuestas “a una demanda histórica y necesaria para nuestro desarrollo económico y social, como es ser independiente energéticamente del exterior, y que adquiere mayor importancia si cabe en estos tiempos; porque sin electricidad no podemos ofrecer servicios, comunicarnos ni abastecernos”.

Por su parte, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, destacó el hito que supone la inauguración de esta planta, “que nace de un procedimiento nunca realizado y que viene a paliar la situación de emergencia energética en la que se encuentra Canarias. Además, detalló que la puesta en marcha de esta instalación demuestra que este Gobierno cumple sus promesas con hechos concretos y proyectos que se hacen realidad”.

Asimismo, Zapata destacó el trabajo conjunto que viene desarrollando el Ejecutivo Reginal del Ministerio y SAMPOL para garantizar la seguridad del suministro en las islas que presentan déficit de generación y señaló que “el Gobierno de Canarias seguirá en su empeño por unas Canarias sin riesgo de apagones.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, destacó que la puesta en marcha de esta nueva central de emergencias simboliza el compromiso del Gobierno de España con las demandas presentes y futuras de Canarias y con la estabilidad del sistema eléctrico de las Islas en situaciones de emergencias: “ A través del ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno de España apuesta con esta colaboración público-privada por unas instalaciones que no son solo una mejora técnica, sino una inversión en tranquilidad para nuestra población”.

“El compromiso de colaboración institucional junto a Sampol Canarias ha sido un ejemplo cuyo resultado positivo es más que evidente, fortaleciendo un servicio esencial como es la energía porque proyectos como el que hoy inauguramos son el camino hacia el cambio mediante energía renovables, digitalización y soluciones innovadoras”.

Por su parte, Carmen Sampol, CEO del Grupo SAMPOL, explicó que “esta planta es un ejemplo de nuestra capacidad de ejecución integral, desde la ingeniería hasta la operación y mantenimiento. Contribuimos directamente a reforzar la seguridad del suministro en Canarias y a facilitar la integración de más energías renovables en el sistema eléctrico”.

La planta en detalle

La planta de La Campana, que estará generalmente apagada y solo se activará en situaciones de emergencia para evitar un apagón, cuenta con una potencia instalada de 9 MW de generación gestionable, diseñada para aportar respaldo al sistema eléctrico Tenerife-La Gomera en el contexto de la emergencia energética declarada en Canarias.

La instalación está equipada con cinco grupos electrógenos de última generación y sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) para minimizar emisiones y ruido, además de equipamiento adicional para su conexión a la red de distribución.

Durante la fase de construcción participaron alrededor de 50 profesionales directos, mientras que la fase de operación y mantenimiento supondrá la incorporación de 20 nuevos empleos, además de más de un centenar de puestos indirectos generados en el entorno, contribuyendo así a la creación de empleo y al desarrollo económico en Canarias.

Proyecto Atlante

En este contexto, SAMPOL Canarias desarrolla el Proyecto ATLANTE, su plan de generación de respaldo para contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico en situaciones de emergencia con capacidad de 60 MW.

El nombre ATLANTE simboliza el soporte firme y estable del sistema eléctrico insular, actuando como respaldo en momentos de tensión o necesidad. El plan contempla cuatro plantas —tres en Tenerife y una en Fuerteventura—, de las cuales dos ya están construidas.

Entre estas infraestructuras se encuentra la planta de emergencia de La Campana, inaugurada hoy, la primera instalación en entrar en funcionamiento dentro de este despliegue de generación de respaldo en Canarias.

El proyecto ha sido desarrollado por SAMPOL Canarias bajo un modelo de ejecución extremo a extremo, abarcando ingeniería, tramitación, construcción y puesta en marcha en un plazo aproximado de doce meses. El proyecto se inició en diciembre de 2024, obtuvo la Autorización Administrativa a principios de septiembre de 2025 y, tras aproximadamente tres meses de intensa obra, alcanzó la puesta en servicio antes de Navidad de 2025.

Con el despliegue de ATLANTE, SAMPOL Canarias consolida su posicionamiento como actor estratégico en el desarrollo de infraestructuras energéticas críticas en el archipiélago, aportando soluciones ágiles, técnicamente avanzadas y alineadas con la transición energética.