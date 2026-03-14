Prohens activa el modo electoral en el PP de Palma: "Quiero que os pongáis un calendario que acabe el 23 de mayo de 2027"

Marga Prohens ha activado el 'modo electoral' en el Partido Popular de Palma. Al término de su intervención en el Congreso de la Junta Territorial de Palma, donde Jaime Martínez, alcalde de Palma, ha sido reelegido líder del PP de la capital con un 99,5% de apoyo, la presidenta del Govern ha puesto en marcha la cuenta atrás para las elecciones municipales: "Termino con un encargo. Que salgáis de aquí y que os pongáis un calendario, en casa o en vuestro lugar de trabajo, que acaba el 23 de mayo de 2027". El objetivo de esta tarea, ha explicado Prohens, no es "solo revalidar mayorías", sino "conseguir una mayoría de estabilidad en Palma".

Así se ha expresado la presidenta del Ejecutivo autonómico esta mañana en la Casa Esment, el escenario escogido por el PP de Palma para celebrar un Congreso en el que Martínez ha vuelto a ser elegido presidente de los populares de Ciutat y ha asumido el papel de liderar el partido en las próximas municipales. Arropado por Prohens, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés y gran parte de los miembros de su equipo de gobierno y de las Juntas de Distrito, el alcalde de Palma, único candidato, ha obtenido el 99,5% de los votos emitidos, según ha informado la presidenta del Congreso, Marga Durán, tras el recuento. Se han registrado un voto en blanco y cero nulos.

El discurso de Martínez ha versado sobre inmigración, sobrepoblación, el desalojo de la antigua prisión y vivienda, entre otros temas, pero no ha abordado la derrota del Ayuntamiento en la carrera por conseguir que Palma se convirtiese en la Capital Europea de la Cultura en 2031. El Consistorio difundió ayer una valoración del alcalde tras el golpe a través de una nota de prensa, en la que dejaba claro que el trabajo llevado a cabo hasta ahora "tendrá continuidad y se seguirá recorriendo a partir de ahora con el mismo compromiso y la misma intensidad", pero este mediodía ha omitido el tema ante los suyos.

"Un partido unido"

"Este es el resultado de un partido unido; el resultado del esfuerzo que todos hemos hecho para tener el partido que hoy tenemos", ha celebrado Martínez al inicio de su alocución. En la misma línea, ha agradecido el apoyo obtenido, el cual ha calificado como "una señal clara de que la hoja de ruta que trazamos en el 2021 avanza con paso firme, cumpliendo todos los objetivos que nos marcamos".

El presidente del PP de Palma ha situado el acceso a la vivienda y el "desafío demográfico" como dos de los grandes retos a los que se enfrenta la ciudad y el modelo actual. "Estamos encarando con determinación y con soluciones valientes y reales uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos. Hemos puesto las bases para aumentar la oferta, movilizar suelo, agilizar licencias y construir vivienda accesible para jóvenes, familias y mayores", ha reivindicado.

Sobre la situación demográfica del archipiélago, Martínez ha señalado que "Baleares se está enfrentando a una situación realmente dramática, con una presión insostenible, que en Palma, por su condición de capital de la comunidad, se hace mucho más patente", haciendo hincapié en que, "por ese motivo, no podemos estar nunca de acuerdo con la regularización masiva de personas que se encuentran en nuestro país, en nuestras Islas, en nuestra ciudad, en situación administrativa irregular anunciada por Sánchez sin el más mínimo consenso". "No podemos aceptar bajo ningún concepto el descontrol y falta de planificación que está permitiendo una situación que excede nuestra capacidad y que está poniendo en riesgo la convivencia", ha añadido.

En su intervención también ha hecho referencia a "otro de los grandes retos que afronta nuestra ciudad, la inmigración sin control", señalando que "Palma ha sido históricamente un lugar de encuentro, abierta a las personas que llegan con voluntad de construir una vida mejor". Sin embargo, ha añadido. "También debemos reconocer que cuando los flujos migratorios se producen al margen de los mecanismos legales y de la capacidad de las administraciones para gestionarlos, aparecen problemas reales que afectan tanto a quienes llegan como a quienes ya viven aquí".

Al pronunciarse sobre el desalojo de la antigua prisión, una polémica medida que ha desatado una ola de protestas y críticas tanto desde la oposición como desde varios colectivos sociales, Martínez ha reafirmado la postura del Ayuntamiento y ha lamentado que la situación actual del recinto "pone en riesgo a los ocupantes y ha hecho que crezca la conflictividad social en el barrio y que los vecinos se sientan inseguros". "El censo de las personas que ocupan el recinto pone de manifiesto que un 70% están en situación administrativa irregular", ha criticado también el alcalde, quen ha exigido a Pedro Sánchez y al Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que "aporten soluciones" para desbloquear la situación.

Las Juntas de Distrito que dependerán del alcalde, y que pasan de 15 a 10, quedarán distribuidas del siguiente modo: la de Casc Antic la preside Luis Clar; Plaça d'es Pont, Juan José Lemm; Hornabeque, Luisa Marqués; Eixample, s'Escorxador y Plaza de Toros, Mercedes Celeste; Aragó y s'Horta, David Suñer; Carretera d'Inca, Mateu Ferrer; de Na Burguesa y Ponent, Guadalupe Ferrer; de Llevant y Platja Palma, Antonio Román; de la zona Rural, Llorenç Bauzà y des Pla, Gaspar Oliver.

"Palma siempre va por delante"

Prohens no solo ha lanzado su proclama electoral durante su intervención en el acto de los populares de Palma. La presidenta del Ejecutivo autonómico, que ha hablado después de Martínez para cerrar el Congreso, ha pronunciado un discurso de partido en el que ha querido reforzar el liderazgo de Martínez y reivindicar su papel al frente del grupo municipal. "Quiero empezar con una declaración de intenciones. Esto no es un trámite porque tocaba celebrar el Congreso. Me gustan los congresos, porque es una oportunidad de rendir cuentas ante quienes sois los dueños de esto, los afiliados", arrancaba la presidenta.

La líder autonómica ha situado la Junta Territorial de Palma como "la más importante de Baleares" y ya asegurando que cuando al Govern le toca priorizar, "Palma siempre va por delante". La líder del partido ha confesado entre risas que a Martínez en la península se le conoce como "'El Arquitecto'", destacando que "quién mejor que él para ordenar y construir unos fundamentos sólidos en la ciudad".

La presidenta ha ironizado con que al candidato que quería impulsar Francina Armengol, el exconseller Iago Negueruela, "no lo quieren ni los suyos", después de que en el congreso de los socialistas recibiera "más de un 30% de voto en blanco". "El PSOE es incapaz de encontrar un candidato para disputarle la alcaldía a Jaime Martínez Llabrés", ha afirmado.

Cambiando el idioma de su discurso del catalán al castellano, Prohens ha lanzado a un mensaje a los "nuevos palmesanos españoles", a quienes se ha dirigido para "dar las gracias porque Palma es la ciudad de todos aquellos que la quieren bien y que quieren una ciudad mejor que nos hace más ricos y más plurales, enseñándonos vuestras culturas y enriqueciendo las nuestras".

La presidenta también ha querido lanzar un mensaje en materia de vivienda: "Para hacer frente a la emergencia habitacional heredada solo necesitamos más tiempo para poder darle la vuelta".