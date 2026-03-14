Més carga contra el Consell de Mallorca tras hacerse pública la fecha de inicio del traslado de residuos desde Ibiza: "Galmés no pinta nada"

El Consell de Ibiza tomó ayer la delantera y anunció que el traslado de los residuos de las Pitiüses arrancaría este próximo mes de abril. El presidente insular, Vincent Marí, aseguró tras una reunión con los alcaldes de la isla que el plan piloto supondrá el transporte de 30.000 toneladas de basura a la planta de Son Reus. Ibiza ha tomado las riendas de la operación ante un Consell de Mallorca que todavía no se ha pronunciado sobre el asunto y que hace escasos dos días aprobaba en el pleno los últimos flecos para hacer realidad el traslado.

El anuncio de Marí ya ha desatado las primeras críticas. MÉS per Mallorca ha expresado su preocupación ante el inminente arranque de la prueba piloto. En un comunicado, la formación ecosoberanista ha denunciado que esta decisión confirma que el PP está convirtiendo Mallorca en el destino de los residuos de otras islas "con decisiones tomadas con opacidad y sin que el Consell de Mallorca tenga un papel real".

Según MÉS, el anuncio hecho por el presidente del Consell d'Eivissa fijando el calendario del proyecto evidencia que el presidente de la institución insular de Mallorca, Llorenç Galmés, "no pinta nada en esta decisión". La formación considera especialmente grave que sea Eivissa quien determine cuándo empezará un proyecto que afecta directamente a Mallorca, y que el anuncio llegue solo un día después del pleno de en Mallorca en el que el PP dio luz verde al convenio. De hecho, durante el pleno, un día antes del anuncio hecho por la administración ibicenca, el equipo de gobierno de PP y Vox evitó dar ningún detalle al respecto.

Para los ecosoberanistas, este hecho confirma que el calendario y el proyecto ya estaban pactados entre el Govern y el Consell d'Eivissa, mientras el Consell de Mallorca queda relegado a un papel meramente ejecutivo. En este sentido, la portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha denunciado que el PP ha gestionado este asunto con "opacidad y sumisión institucional". "El PP ha convertido el Consell de Mallorca en una simple gestoría de decisiones tomadas fuera de la isla. Primero decide el Govern, después lo anuncia Eivissa, y Mallorca solo baja la cabeza", ha afirmado Perelló.

Perelló ha advertido que detrás de la etiqueta de prueba piloto a menudo se esconden decisiones que acaban convirtiéndose en permanentes. "Nos quieren hacer creer que es una prueba piloto, pero todos sabemos cómo funciona esto. Lo que hoy es provisional mañana se convierte en estructural. Mallorca no puede asumir los errores de planificación de otras instituciones", ha señalado. MÉS también ha criticado el argumento del PP según el cual la llegada de residuos permitiría reducir la tarifa de tratamiento.

Según la formación ecosoberanista, esta justificación crea un incentivo perverso. "Quemar más residuos para equilibrar cuentas. El PP prefiere importar basuras antes que apostar de verdad por reducir residuos. Es un modelo ambientalmente absurdo y políticamente irresponsable", ha remarcado la portavoz.