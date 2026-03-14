El Govern ha celebrado este sábado los primeros ejercicios de los procesos selectivos para acceder al cuerpo superior y al cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma, con un total de 219 plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2022, 2023 y 2024, incluidas en la convocatoria de 2025, y a la que están convocados 3.405 aspirantes.

Las pruebas, organizadas por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), dependiente de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, se han desarrollado de manera simultánea en Mallorca, Menorca y Eivissa.

En concreto, se han convocado 91 plazas del cuerpo superior (A1) en Mallorca -cuatro de ellas reservadas para personas con discapacidad- y 128 plazas del cuerpo auxiliar, con ocho reservadas para el turno de discapacidad. Estas plazas se distribuyen en 110 en Mallorca, seis en Menorca, 11 en Ibiza y una en Formentera.

Los exámenes se han realizado en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en Mallorca; en el IES Joan Ramis i Ramis, en Menorca, y en el IES Sa Blanca Dona, en Ibiza.

En el caso del cuerpo superior, finalmente se han presentado 557 aspirantes, lo que representa el 68 por ciento de las personas convocadas. En el cuerpo auxiliar, el porcentaje de participación ha sido del 50 por ciento en Mallorca, del 52 por ciento en Menorca y del 47,5 por ciento en Eivissa.

El Govern convoca a 3.405 personas para 219 plazas de funcionario / CAIB

Reformar el sistema para reducir la duración de los procesos

Con la convocatoria del cuerpo superior, la EBAP pone en marcha un proyecto piloto para reformar el modelo de selección de personal público. La Administración ha detectado que los procesos selectivos tradicionales tienen una duración excesiva y que, en algunos casos, quedan plazas desiertas, lo que dificulta cubrir las necesidades de personal.

Por este motivo se ha revisado el sistema de oposiciones con el objetivo de hacerlo más ágil y eficiente, reduciendo el peso de los ejercicios puramente memorísticos e incorporando la evaluación de competencias profesionales.

El nuevo modelo pretende valorar de manera más equilibrada conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, con el objetivo de identificar mejor el talento necesario para desarrollar con eficacia las funciones de los puestos de trabajo.

Cambios en los exámenes del cuerpo superior

El examen celebrado este sábado para el cuerpo superior incorpora cambios respecto a convocatorias anteriores. La prueba consta de dos partes, un cuestionario tipo test y un caso práctico también de respuesta alternativa tipo test.

Esto ha permitido eliminar el examen de desarrollo y transformar el caso práctico en una prueba tipo test, lo que contribuirá a agilizar la corrección y reducir los plazos de los procesos selectivos.

El segundo ejercicio, que se realizará en los próximos meses, evaluará diversas competencias profesionales: comunicación escrita (de carácter eliminatorio), capacidad analítica y resolución de problemas, organización del trabajo y una prueba de ofimática.

Este modelo, negociado con las organizaciones sindicales, establece que las pruebas de competencias tendrán carácter decisivo pero no eliminatorio, excepto en el caso de la comunicación escrita en el cuerpo superior.

La reforma de los procesos se implantará de manera progresiva, comenzando con este proyecto piloto en el cuerpo superior (A1) y en algunos cuerpos facultativos de los subgrupos A1 y A2, como informática, telecomunicaciones y arquitectura.