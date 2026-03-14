II Foro de Transición Energética
Los expertos analizarán este martes el futuro energético de Baleares
Mateu Oliver ofrecerá la ponencia central de una jornada que abordará, en el Club Diario de Mallorca, el papel de la innovación, el almacenamiento y el consumidor en la transición hacia un modelo más sostenible
El Club Diario de Mallorca acogerá el próximo martes a las 10.00 horas la segunda edición del Foro Transición Energética, que cuenta con el patrocinio de HO Group, Sampol y Feníe Energía.
La cita volverá a poner sobre la mesa algunos de los grandes retos del modelo energético balear en un momento marcado por la necesidad de avanzar hacia sistemas más limpios, eficientes y resilientes. La jornada arrancará con la bienvenida de Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca.
El eje central del encuentro será la ponencia de Mateu Oliver, decano del Colegio de Ingeniería Industrial de les Illes Balears, titulada «Baleares como laboratorio de innovación energética: Hacia un futuro insular 100% renovable». Así, el foro abrirá un reflexión sobre el potencial del archipiélago como espacio de referencia para ensayar nuevos modelos energéticos, así como sobre las condiciones necesarias para acercarse a un horizonte plenamente renovable en las próximas décadas.
Tras la ponencia se celebrará una mesa de debate moderada por Irene R. Aguado, en la que participarán el propio Oliver; Guillem Cota, coordinador de Ingeniería de Control de Sampol; y Jaume Fornés, presidente de Feníe Energía. El coloquio profundizará en los cambios estructurales que está provocando la transición energética (generación, distribución y consumo de energía), el papel de las microrredes y de los sistemas de almacenamiento, o el protagonismo que pueden asumir la digitalización y la inteligencia artificial en la gestión de infraestructuras. Además se pondrá el foco en el consumidor y en los profesionales que aterrizan esa transformación día a día. La expansión del autoconsumo, la aerotermia y la movilidad eléctrica. También la evolución del papel del instalador y del usuario energético en los próximos años. Y la cuestión de si el camino hacia un sistema bajo en carbono pasa de forma clara por las renovables, el almacenamiento y las nuevas tecnologías.
El cierre institucional correrá a cargo de Diego Viu, director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático del Govern de les Illes Balears, y la jornada concluirá con un café en el Club Diario de Mallorca.
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