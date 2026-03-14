Estamos a enero’2020, año covid

Has de empezar a preocuparte cuando buscas información sobre Irán, y le pides por error al buscador «guerra de Irak». La inquietud se agrava cuando lees noticias del Golfo, donde tomar una inocente fotografía de los efectos de un ataque iraní cuesta años de cárcel, y te planteas si deberías hacer acopio de latas de atún. Así se redondea el viaje a la nueva crisis pandémica.

Occidente se encuentra emocionalmente en enero de 2020, cuando la covid era solo el virus chino y todavía se podía bromear:

-¿Cuál es la pregunta más frecuente sobre el nuevo Guía Supremo de Irán?

-Si está vivo.

El clima corresponde a las vísperas del confinamiento, que en esta ocasión puede traducirse en aislamiento o desabastecimiento. No ayuda que Mallorca se sienta más prepotente que nadie, por lo que se atreve a prescindir de Agama, de s’Esplet o incluso de una planta autóctona de Coca-Cola. Para vivir del turismo hay que atraer antes a los turistas, que llegan montados en barriles voladores de petróleo. Con Dubai bombardeado, no hay paraísos inviolables, pero el Govern ha encontrado la solución infalible para otra guerra con formato de coronavirus. Montar una reunión.