Cecili Buele, sacerdote: «¿Qué me pide Dios que haga? Creo firmemente y cada vez más, hablo con Él»

Cecili Buele i Ramis (Palma, 1944) es «el primer mulato nacido en Mallorca». También es un sacerdote que se casó, misionero en Perú y Burundi, militante del PCPE, Més y ERC, concejal en Cort, conseller del Consell y diputado del Parlament. «Hoy hago de jubilado, paso horas delante del ordenador, pero no me considero escritor».

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Sacerdote es para siempre?».

Me siento y me quiero sentir sacerdote, lo soy. Tengo ganas de que me lo reconozcan, pero no lo veré.

¿Sigue creyendo en Dios?

Sí, creo firmemente y cada vez más, me lo contagiaron mis once viajes a Perú. Hablo con Él, voy a misa los domingos, toco el órgano en Santa Catalina, comulgo y me pregunto, «¿qué me pide Dios que haga?».

¿La izquierda ha gobernado alguna vez Balears?

La izquierda en la que yo creo, no. La que se considera a sí misma como tal, sí. Apoyé al autocalificado Pacto de Progreso entre 1999 y 2003. Hicimos cosas que la derecha no haría, pero a eso yo no lo llamo izquierdismo, porque contribuimos poco a que el pueblo se organizara. Por eso, tenemos lo que tenemos y lo que veo clarísimo que vendrá, porque no hemos planteado políticas atractivas de izquierdas.

¿Le duelen los insultos al millonario Vinicius?

Se lo preguntas a uno que cree que hay maneras de provocar para que a uno le insulten. Los comportamientos en público pueden incitar a las multitudes a reaccionar en formas que no adoptarían si actuaras de otra manera.

¿Hubiera denunciado la pederastia de otro sacerdote?

Sí, pero no encontré ningún caso, que se dan como en todas las profesiones. No hay que afirmar que «los sacerdotes son pederastas», sino que «los sacerdotes son tan pederastas como cualquier otro». Otra cosa es que la posición que ocupan sea un agravante más que un atenuante.

¿Quién es su Papa?

Hay tres: Juan XXIII, Juan Pablo I y Francisco. Sucede que les está adelantando a todos León XIV, la figura que la Iglesia y la sociedad necesitan , un Papa nacido en el norte y formado en el Perú. Un nativo de Chicago y obispo de Cbiclayo. Soy un fan.

Mallorca sigue siendo un sitio ideal para gente con mucho dinero.

Y cada vez más. Ven un buen clima, un medio ambiente atractivo y vivienda más barata en Mallorca, donde una persona no venderá por diez una casa por la que puede pedir cien. Es un fruto necesario del modelo capitalista que tenemos, de la falsedad de pensar que «cuanto más tengamos, viviremos mejor». He convivido en Perú con familias sin agua corriente, con un hilillo para ducharse y que eran felices.

¿Cuál es su pecado favorito?

Va por etapas. De más joven, quizás era más pecaminoso el deseo de la compañía femenina, aunque estuviera reprimido. He tenido después el alcohol, que ha sido una de mis grandes limitaciones, hasta que hace dos años decidí que «se acabó». También fumé tres paquetes diarios hasta que cumplí los sesenta y los sustituí por vasos de agua. En cambio, nunca he anhelado ser rico o tener propiedades.

Se expone usted más que el resto de mallorquines.

No me coloco en la primera fila, prefiero estar un paso atrás porque soy muy buen segundo, un excelente ayudante para el primero pero siempre en mi sitio.

Como militante de ERC, ¿ha soñado con Gabriel Rufián en La Moncloa?

No me gustaría verlo nunca. Le aplaudo en primer lugar que haya sabido concentrar la atención de un sector muy amplio de la izquierda española, más que cualquier otro. Le alabo en segundo lugar que haya aprovechado para convencer a los progresistas de que han de tener en cuenta a Sánchez si quieren frenar a esta derecha, pero le reprocho que no siga al cien por cien lo que le pide una parte de Esquerra. Por ese defecto, le pongo un nueve sobre diez.

Los ricos actuales encima trabajan.

Siempre los he visto trabajar, pero en Perú aprendí algo sobre ellos. Si el veinte por ciento de la población posee el ochenta por ciento de la riqueza, y al ochenta por ciento restante solo le queda el veinte por ciento, fastidias a más gente cuanto más tienes. Si allí venden el café a diez y aquí lo compramos a cien, ¿quién se queda con la diferencia?

¿Cómo ha sido su economía?

Con mis dos esposas lo planificamos para tener el mínimo, para sobrevivir con ciertas dosis de dignidad.

Porque usted ha perdido dos esposas.

Sí, en una prueba de que la vida te lleva por donde quiere, y no por donde tú querrías. Me casé en los ochenta al secularizarme, y mi primera esposa enfermó a los tres años de un cáncer que sería mortal. Con la segunda compartimos 28 años; los diez últimos, padeció un Alzheimer diagnosticado. No tuvimos hijos, son circunstancias que te obligan a madurar.

¿Nos veremos en la otra vida?

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Espero que sí. No de la manera en que nos vemos aquí, sino en una dimensión desconocida que la ciencia acepta cada vez más. Esta no es la única vida, ni la definitiva.