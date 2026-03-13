El tiempo da un vuelco en Mallorca: lluvias fuertes, granizo y mala mar

Se acabó la tregua primaveral. Tras un viernes marcado por la estabilidad y temperaturas que han rozado los 20 grados, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de un cambio drástico en la situación de Mallorca. La llegada de una masa de aire de origen polar dejará un fin de semana de invierno riguroso en la isla, con un desplome de los termómetros y fenómenos costeros adversos.

La jornada de hoy se mantendrá todavía con tiempo tranquilo en Mallorca. Según la previsión meteorológica, predominará el cielo poco nuboso, con presencia de brumas y algunos bancos de niebla a primeras horas. Las temperaturas se moverán sin grandes cambios o en ligero ascenso, mientras que el viento soplará del suroeste flojo a moderado.

Sábado: El frente polar entra con fuerza

El cambio de tiempo empezará a notarse de forma severa este sábado. Según la previsión oficial, el cielo pasará a estar cubierto desde primeras horas de la mañana, dando paso a lluvias y chubascos que podrían ser localmente fuertes. La Aemet no descarta que estas precipitaciones vengan acompañadas de tormenta y granizo pequeño.

Uno de los datos más significativos es el descenso de la cota de nieve, que bajará hasta los 1000 metros durante la tarde, por lo que podría nevar en las cumbres más altas de la Serra de Tramuntana.

Las temperaturas sufrirán un descenso acusado, y se espera que las mínimas, que no superarán los ocho grados, se registren al final del día, cuando el frío polar se asiente sobre el archipiélago.

Frío intenso y heladas

El cierre del fin de semana vendrá marcado por la inestabilidad residual y, sobre todo, por el frío. Se mantendrán los intervalos nubosos con chubascos ocasionales que podrían volver a dejar granizo y nieve a 1000 metros.

El viento del norte soplará con intervalos de fuerte, acentuando la sensación de frío. Las temperaturas nocturnas continuarán en descenso, provocando heladas débiles en diversos puntos de Mallorca, un recordatorio de que el invierno aún no ha dicho su última palabra.

Alertas por temporal marítimo

La situación en el mar será especialmente delicada. Para el sábado, la Aemet ya ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el Levante, el norte-nordeste de Mallorca y la Tramuntana, con olas que alcanzarán los 3 metros.

En el mar la situación se complicará y la Aemet elevará la a laerta a naranja en el norte y nordeste de la isla. Se esperan olas de 4 metros, aunque la ola máxima podría alcanzar los 8 metros. En las costas del Levante y la Serra de Tramuntana se mantendrá en aviso amarillo.