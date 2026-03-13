Los servicios mínimos en Baleares durante la huelga de médicos serán equivalentes a un día festivo

Los hospitales y centros de salud de Baleares funcionarán con servicios mínimos equivalentes a los establecidos en días festivos entre el 16 y el 20 de marzo debido a la segunda semana de la huelga convocada por el personal médico en protesta por la reforma del Estatuto Marco.

Según ha informado este viernes la Conselleria de Salud en un comunicado, los servicios mínimos se aplicarán desde las 00.00 horas del lunes 16 hasta las 23.59 horas del viernes 20 y serán equivalentes a los establecidos en días festivos.

En la atención hospitalaria, los servicios asistenciales que no hagan guardias en días festivos garantizarán la presencia de un facultativo en el turno de mañana.

En los servicios centrales, se asegurará la actividad con el 30 por ciento del personal habitual, excepto en radiofísica, donde la cobertura será del 50 por ciento, y en hematología y hemoterapia, con un 50 por ciento del personal.

En las especialidades médicas con pacientes ingresados y en los servicios que atienden hospitalizados, se añadirá un especialista por servicio en el turno de mañana, salvo en anestesia, donde se incorporarán dos especialistas.

Los servicios hospitalarios de carácter urgente o crítico funcionarán con normalidad. Esto incluye oncología y hematología médica y radioterapia, cirugía oncológica, urgencias, diálisis, hospital de día y farmacia hospitalaria.

Además, se garantizarán los servicios mínimos de guardia localizada con el mismo número de efectivos que habitualmente prestan esta actividad.

Atención Primaria

En atención primaria, cada centro de salud contará con un médico y un pediatra en el turno de mañana, de 08.00 a 15.00 horas. En los centros con más de 20.500 tarjetas sanitarias habrá dos médicos y un pediatra.

En el turno de tarde, de 15.00 a 20.00 horas, se asegurará la presencia de un médico y un pediatra, en caso de que exista. En los turnos de atención continuada (PAC), de 15.00 a 23.59 horas, deberán estar presentes todos los médicos y pediatras que prestan este servicio.

Los servicios de urgencias y emergencia, como SUAP y 061, mantendrán cobertura total, sin alteraciones por la huelga.

Huelga estatal

La huelga médica de la semana que viene corresponde a la segunda de las cinco que el Comité tiene previstas hasta junio. La primera ya tuvo lugar en las mismas fechas el pasado més de febrero y las siguientes estarán programadas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos, han detallado que hay concentraciones confirmadas a lo largo de la semana en Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia.