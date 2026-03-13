Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SAMPOL impulsa su mayor proyecto energético en Canarias con una inversión de 50 millones

La financiación, formalizada en la sede central del grupo en Palma junto a CaixaBank e ICO, permitirá desarrollar 60 MW de generación eléctrica de emergencia para reforzar la seguridad del suministro en el archipiélago

Guillem Moix (Caixabank), Alicia Moreno (Caixabank), Francisco Muñoz (director corporativo de SAMPOL), Mónica Vidal de la Orden (directora de cuentas de ICO que ha gestionado Sampol), Pilar Sánchez (jefa de corporativa nacional ICO), Carmen Sampol (CEO Grupo SAMPOL), Maria Cruz Rivera (directora Territorial Caixabank Baleares) y Ramón Juan Giron (Caixabank).

Guillem Moix (Caixabank), Alicia Moreno (Caixabank), Francisco Muñoz (director corporativo de SAMPOL), Mónica Vidal de la Orden (directora de cuentas de ICO que ha gestionado Sampol), Pilar Sánchez (jefa de corporativa nacional ICO), Carmen Sampol (CEO Grupo SAMPOL), Maria Cruz Rivera (directora Territorial Caixabank Baleares) y Ramón Juan Giron (Caixabank).

Redacción Especiales

Palma

El Grupo SAMPOL ha formalizado en su sede central de Palma la financiación de su mayor proyecto energético en Canarias, una infraestructura estratégica destinada a reforzar la seguridad del suministro eléctrico en Canarias.

La operación, estructurada mediante financiación sindicada por CaixaBank y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), permitirá impulsar una inversión cercana a 50 millones de euros para el desarrollo de cuatro centrales de generación eléctrica de emergencia.

Este conjunto de infraestructuras se enmarca en ATLANTE, el proyecto estratégico de SAMPOL Canarias para reforzar la seguridad energética del archipiélago mediante soluciones de generación flexible y de rápida implantación, diseñadas para dar respuesta inmediata a las necesidades del sistema eléctrico canario.

El proyecto, adjudicado a SAMPOL Canarias, contempla el diseño e instalación de instalaciones de generación con una potencia total de 60 MW, destinadas a garantizar el suministro eléctrico a corto plazo en los sistemas eléctricos insulares y reforzar la estabilidad del sistema energético.

El acto de firma contó con la participación de Carmen Sampol, CEO del Grupo SAMPOL, y Francisco Muñoz, director corporativo, junto a representantes de las entidades financieras participantes en la operación.

Por parte de CaixaBank en Baleares han asistido María Cruz Rivera, directora territorial; Ramón Juan, director comercial de Empresas; Alicia Moreno, responsable de financiación estructurada ; además de Guillem Moix, director de soluciones globales de financiación.

Por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) participaron Mónica Vidal de la Orden, directora de cuentas responsable de la operación, y Pilar Sánchez, jefa de Corporativa Nacional. También estuvo presente André Barona March, del despacho Pérez-Llorca, asesor legal de la operación.

Durante el encuentro, Carmen Sampol destacó que “esta financiación refleja la confianza de las entidades financieras en la capacidad de SAMPOL para desarrollar infraestructuras energéticas estratégicas y contribuir a reforzar la seguridad del suministro eléctrico en Canarias”.

TEMAS

  • Canarias
  • Mallorca
  • financiación
  • Grupo Sampol
  • seguridad
  • Infraestructuras
