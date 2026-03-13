Pedro García Aguado: "En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere"

La Asociación de Centros de Enseñanza de Baleares (CECEIB), en colaboración con la Fundación Eurest y Grupo Anaya, organizaron ayer una charla sobre prevención de adicciones digitales impartida por el ex-campeón olímpico de waterpolo y divulgador en temas de conducta, Pedro García Aguado. El encuentro, enmarcado en la vigésimo sexta edición de una serie de jornadas educativas, reunió a directores, docentes y miembros de la comunidad educativa para reflexionar sobre el impacto del uso de las pantallas y las adicciones comportamentales entre los jóvenes.

Durante su intervención, García Aguado recordó el aprendizaje que le dejó su experiencia trabajando con adolescentes en el programa televisivo Hermano Mayor, dedicado a la mediación familiar. "De Hermano Mayor me llevo el hecho de no juzgar a los jóvenes demasiado duro. Cada chico o cada chica tiene una realidad y unas circunstancias, y esas circunstancias a veces les hacen comportarse de una manera, pero eso no les convierte en malas personas", explicó.

Aguado insistió en que comprender el contexto emocional de los jóvenes es clave para poder acompañarlos. "Yo lo que aprendí en Hermano Mayor es a no prejuzgar, sino entender que muchas veces los jóvenes, como los adultos, tienen razones para estar enfadados porque las cosas no van como quieren, y ahí hay que ver y analizar como regulamos esa emoción", señaló.

Proyecto FES

La charla también sirvió para presentar el Proyecto FES (Formación, Educación y Sensibilización), una iniciativa destinada a ofrecer herramientas educativas a adolescentes, familias y centros educativos para prevenir las adicciones comportamentales. "El proyecto nació con la idea de formar, educar y sensibilizar a los jóvenes y a las familias para prevenir las adicciones comportamentales”, explicó.

Según indicó, este tipo de dependencias están relacionadas con el uso intensivo de la tecnología y la necesidad constante de conexión. "Tiene que ver con la necesidad de estar conectado incluso cuando eso te repercute en cambiar toda tu vida. Dejas de hacer otro tipo de ocio, ya que todo se resume a las pantallas", afirmó.

Uso de las pantallas

García Aguado defendió que la respuesta ante este problema debe centrarse en la educación y no en la prohibición. "Hablamos de los peligros que tienen algunas tecnologías pero sobre todo desde el punto de vista constructivo, no prohibitivo. No queremos prohibir, sino formar, educar y sensibilizar a los jóvenes para que hagan un uso responsable de su ocio y de las pantallas", subrayó.

En este sentido, advirtió de la complejidad del entorno digital en el que se mueven los jóvenes. "Si nos metemos en el océano digital, encontramos los videojuegos, el uso del móvil, internet, todo esto forma un océano donde se mueven los jóvenes", explicó, recordando que el mecanismo de dependencia es similar en todos los casos: "Una adicción química se define como la necesidad de consumir una sustancia para calmar el malestar que te provoca no tomarla. Una adicción comportamental es la necesidad de repetir una actividad para calmar el malestar que te provoca no hacer esa actividad".

Experiencia personal

El exdeportista también compartió su experiencia personal de superación, que hoy utiliza como base para su labor divulgativa.

"Mi propia historia personal explica desde dónde hablo. Sobre todo aquel momento, sentado en una silla de terapia con 34 años, arruinado después de haber estado en lo más alto del deporte y de repente sin tener nada y con la necesidad de tomar sustancias cada cierto tiempo para calmar ese malestar. Pensé: si esto lo puedo transmitir para que otros chicos y chicas quizá no lleguen a sufrir lo que he sufrido yo y puedan reaccionar a tiempo, de ahí me viene la motivación".

Educación

Finalmente, el conferenciante puso el foco en el papel de las familias y en la importancia de educar desde el equilibrio entre afecto y normas. "Hay un educador que lo dice muy bien, todo el mundo quiere mucho a sus hijos, pero ese amor tiene que ser un amor ordenado. "Esto quiere decir que es un amor que no sobreprotege y que permite que el día de mañana tu hijo sea capaz de valerse por sí mismo, con normas y límites, evitando tanto el castigo y la amenaza, pero poniendo consecuencias alineadas a lo que queremos que aprendan".

Asimismo, Aguado defendió la necesidad de enseñar a los jóvenes a afrontar la frustración. "La cosa es ayudar a tu hijo a entender el por qué en la vida muchas veces las cosas no van a ir como quieren, enseñándole así a gestionar la frustración. Esto le va a ayudar a superar las adversidades y a no reaccionar con violencia", recalcó.