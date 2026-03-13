Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez: "Para muchos jóvenes del País Vasco los terroristas son héroes"

Esta tarde en la sede de la conselleria de Educación se han celebrado unas jornadas sobre memoria y prevención del terrorismo. Unas charlas que pretenden prevenir la radicalización en las aulas y donde se van a enseñar a los profesores herramientas pedagógicas cuando detectan algún indicio de comportamiento extremo. Las jornadas han contado con el testimonio de una víctima. Se trata de Ana Iríbar, esposa del asesinado concejal de San Sebastiàn, Gregorio Ordóñez, que hace ahora 30 años murió a manos de un terrorista de ETA que le mató de un disparo cuando estaba en un bar. La muerte de Ordóñez provocó una enorme consternación en la sociedad, sobre todo en la vasca y es su viuda la que pretende que los principios que defendió su marido durante su etapa política no se pierdan en el olvido.

Iríbar explicó que con su intervención en este encuentro en Mallorca “pretendo hablarle a los profesores, igual que hago con los alumnos en la clase, de Gregorio Ordóñez. Mi marido fue un referente de los valores y de los derechos en una democracia y prendo estimular a los jóvenes, como en su día hizo Gregorio, que fue la voz de muchos ciudadanos vascos que no nos callábamos”.

La viuda de Ordóñez le entregó unos libros al conseller Antoni Vera / G.Bosch

La viuda recordó, precisamente, que su marido fue asesinado porque encabezó el enfrentamiento al terror que había sembrado la banda terrorista en el País Vasco. “Gregorio quiso vencer ese miedo y ese silencio que era lo que nos mantenía condenados a mirar hacia otro lado”.

Aunque el terrorismo ya no existe, la viuda de una víctima considera que es necesario despertar la conciencia cívica, sobre todo en los más jóvenes, para contar lo que suponía vivir bajo el terror de ETA y, sobre todo, explicar lo que supone, desde el punto de vista de la familia, que la banda terrorista matara a una persona querida.

Ante la pregunta de si le preocupa que la actual juventud ya no hable del terrorismo y en algún caso, incluso, no conozca nada de que aquella época tan dura, Ana Iríbar asegura que “es normal que los chicos no sepan nada porque nadie se lo cuenta”. Sin embargo, asegura que “los de mi generación tenemos el deber cívico de contarlo porque nuestros jóvenes tienen también el derecho a saberlo”.

A pesar del dolor que ocasionó la banda terrorista en muchas familias, la viuda de Ordóñez reconoce que “hay un antes y un después” de que ETA renunciara a matar. Sin embargo, ello no impide que “tengamos que recordar lo que sucedió, precisamente, para evitar que vuelva a suceder.

Aunque es consciente del cambio, Iríbar asegura que todavía existe una parte de la sociedad vasca que defiende a los asesinos de ETA. “Para muchos jóvenes del País Vasco los terroristas son unos héroes y eso es lo que tenemos que desmontar los demócratas y que quede muy claro que el que ha matado es un asesino, antes, ahora y siempre. A los jóvenes no les podemos llenar la cabeza con falsos mitos ni con romanticismos revolucionarios”.

Aunque hace años que ya no se cometen asesinatos, pero todavía se sigue detectando en el País Vasco la presencia de simpatizantes de ETA, Ana Iríbar asegura que no se plantea que la organización terrorista “vuelva a matar”. Sin embargo, cree que socialmente se debería apartar a todas las personas que tuvieron algún tipo de relación con la banda asesina y sobre todo marginarla de cualquier actividad política. “Cualquier persona que haya estado vinculada con una organización, sea ETA como en mi caso, este individuo no debería tener presencia en la actividad pública, ni tampoco debería participar en política. No debería no solo por respeto a las víctimas del terrorismo, sino también por respeto a las nuevas generaciones”.