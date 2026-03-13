Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La inflación se sitúa en el 2,2 % en febrero en Baleares

Los precios bajan al 2,2% en Baleares en febrero

Los precios bajan al 2,2% en Baleares en febrero / María José López - Europa Press

EP

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,2% en Baleares en febrero en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de febrero es el más bajo registrado en Baleares desde octubre de 2024. En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de año los precios bajan un 0,1%.

Restaurantes y servicios de alojamiento

Donde más subieron los precios en Baleares respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y servicios de alojamiento, un 6,2% más que en febrero de 2025 (+0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,9% más (-0,4 puntos); seguros y servicios financieros, un 3,8% más (-1,1 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,5% más (+1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en información y comunicaciones, un -0,1% (-0,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

Datos nacionales

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,3%.

Al finalizar febrero, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (2,9%), Comunitat Valenciana (2,6%) y Extremadura (2,5%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2%), Catalunya (2%) y Castilla - La Mancha(2%).

