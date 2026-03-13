La inflación se sitúa en el 2,2 % en febrero en Baleares
EP
El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,2% en Baleares en febrero en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El dato de febrero es el más bajo registrado en Baleares desde octubre de 2024. En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de año los precios bajan un 0,1%.
Restaurantes y servicios de alojamiento
Donde más subieron los precios en Baleares respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y servicios de alojamiento, un 6,2% más que en febrero de 2025 (+0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,9% más (-0,4 puntos); seguros y servicios financieros, un 3,8% más (-1,1 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,5% más (+1 puntos).
En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en información y comunicaciones, un -0,1% (-0,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.
Datos nacionales
A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,3%.
Al finalizar febrero, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (2,9%), Comunitat Valenciana (2,6%) y Extremadura (2,5%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2%), Catalunya (2%) y Castilla - La Mancha(2%).
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
- Retiran la manutención a dos jóvenes porque ni estudian ni trabajan
- Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU
- La nueva generación del Ejército en Mallorca: 'Es un trabajo para toda la vida
- Detenida una abogada y una encargada de fincas vinculadas a Nikolai Kolesov