Esto es lo que debes pagar a Hacienda si tus padres te donan dinero para adquirir una vivienda en Baleares

El aumento desmesurado del precio de la vivienda ha provocado que muchos padres donen dinero a sus hijos para que estos puedan asumir el coste de adquirir un primer hogar. Según el Consejo General del Notariado, el número de donaciones de padres a hijos en 2025 ascendió a 225.000 operaciones, un 13% más que el año anterior. Solo en Baleares, el número de donaciones aumentó un 35% en 2025 respecto al 2024, según la misma fuente.

Las donaciones de dinero de padres a hijos se deben declarar en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), sin importar la cantidad dejada. Esta carga, también llamada impuesto inter vivos, grava los aumentos de patrimonio gratuitos entre personas vivas. En estos casos, el receptor del dinero es quien debe liquidar el impuesto según las tasas y bonificaciones que puedan aplicarse en función de la región donde se resida. Es decir, que cada Comunidad Autónoma tiene competencias para decidir qué cantidad de dinero se debe aportar a Hacienda.

Los impuestos en Baleares

A partir de los datos recogidos por Europa Press de la plataforma TaxDown, se ha elaborado una comparativa para conocer el valor de este impuesto según la región, partiendo del supuesto en el que unos padres donan 500.000 € a un hijo de 30 años para comprar su primera vivienda habitual, mediante escritura pública y quien cuenta con un patrimonio preexistente de 12.000 €.

Ante este supuesto, Baleares es la segunda comunidad donde más barato sale la donación de padres a hijos, teniendo que ser abonados 350 €. Baleares solo es superada por Canarias, donde este impuesto es aún más bajo, con 110 euros. Estas cantidades distan notablemente del precio que debe donarse a Hacienda en comunidades como La Rioja (30.500), Aragón (28.300 €), Galicia o Cataluña (27.000 €).

Cómo funcionan las deducciones fiscales en Baleares

Para conocer el importe que se debe pagar a Hacienda por una donación de padres a hijos, existen diversos factores que se tienen en cuenta y que pueden alterar la cuantía final, como el importe de la donación, la finalidad de la misma, el tipo de vivienda, la edad del donatario o el patrimonio preexistente.

En Baleares, en las donaciones monetarias de padres a hijos (o otros descendientes) para la adquisición de la primera vivienda habitual se aplica una reducción del 100% del importe, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: