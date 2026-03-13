El Govern reunirá a patronales, sindicatos y transportistas para estudiar los efectos económicos y turísticos de la guerra de Irán

El Govern balear convoca el próximo lunes a los principales sindicatos y organizaciones empresariales de las islas para analizar los efectos económicos y turísticos derivados de la guerra de Irán, especialmente en lo que respecta al encarecimiento de los recursos energéticos. También habrá reuniones con los transportistas y con los distintos agentes económicos de las islas.

Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y portavoz del Govern, Antònia Maria Estarellas, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha explicado que el área económica del gabinete autonómico sigue con atención la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias sobre la economía balear.

Estarellas ha subrayado que el Ejecutivo autonómico mantiene un seguimiento constante de la situación internacional y de los efectos que la crisis puede provocar en los costes de la energía, el transporte o determinadas materias primas, factores que tienen una incidencia directa en la estructura económica de las islas.

"El Govern sigue con preocupación los acontecimientos", ha señalado la vicepresidenta, que ha recalcado que el objetivo del Ejecutivo es anticiparse a las posibles repercusiones económicas y evaluar junto a los agentes sociales las medidas que podrían adoptarse si la escalada de precios se consolida en las próximas semanas.

Diálogo con el tejido económico

Las reuniones con sindicatos, patronales y representantes de los diferentes sectores productivos estarán lideradas por el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y por el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, que serán los encargados de coordinar el diálogo con el tejido económico de las islas.

Según ha explicado la portavoz del Govern, la intención es analizar con detalle cómo puede afectar el encarecimiento de la energía a sectores clave de la economía balear, desde el turismo y el transporte hasta la industria, el comercio o los autónomos. A partir de estas reuniones, el Ejecutivo autonómico estudiará posibles iniciativas para aliviar los efectos del aumento de los costes.

En cualquier caso, Estarellas ha remarcado que las medidas que pueda adoptar la comunidad autónoma deberán ser complementarias a las que impulse el Gobierno central, dado que muchas de las decisiones relacionadas con la política energética o con la regulación de precios corresponden al ámbito estatal.

"Las actuaciones que se planteen desde Baleares tendrán que ir en línea con las que adopte el Estado para el conjunto del país", ha indicado la vicepresidenta, que ha insistido en que el Govern quiere coordinar su respuesta con el marco general de medidas económicas que se puedan aprobar a nivel nacional.

49 personas han podido volver

Durante su comparecencia, Estarellas también ha actualizado la información relativa a los ciudadanos de Baleares que se encuentran en el extranjero y que han tenido dificultades para regresar a las islas debido a las restricciones aéreas provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

Según los datos recopilados por el Ejecutivo autonómico a través del canal de contacto habilitado para prestar apoyo a estos ciudadanos, 49 personas ya han podido regresar a Baleares, mientras que alrededor de 200 residentes continúan pendientes de encontrar vuelos para volver a España.

La portavoz ha detallado que la mayoría de los afectados se encuentran en el sudeste asiático, donde hay contabilizadas 101 personas, a las que se suman 72 ciudadanos localizados en distintos países del sur de Asia. Además, 22 residentes permanecen en Oriente Medio, mientras que el resto se reparte entre Oceanía y otros destinos internacionales.

El Govern no descarta, en cualquier caso, que algunos de estos ciudadanos ya hayan podido regresar sin haberlo comunicado todavía a la administración autonómica, ya que los datos se elaboran a partir de las personas que han contactado directamente con el Ejecutivo para solicitar apoyo o información.

Estarellas ha explicado que el Govern mantiene contacto permanente con los residentes de Baleares que siguen en el extranjero, con el objetivo de acompañarlos durante el proceso de regreso y facilitar asistencia en caso de que sea necesario.

En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que no consta que exista ninguna situación de riesgo entre los ciudadanos que permanecen fuera de España, aunque sí se ha registrado algún caso puntual relacionado con la falta de medicación, una circunstancia que ha podido resolverse con la intervención del Ejecutivo autonómico.

El Govern confía en que en los próximos días puedan producirse nuevos retornos, a medida que se vayan restableciendo algunas conexiones aéreas y se normalice progresivamente el tráfico internacional afectado por la situación en Oriente Medio. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene activo el canal de contacto habilitado para seguir atendiendo a los residentes de Baleares que todavía se encuentran fuera del país.