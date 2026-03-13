El Govern asegura que la derogación de la ley de memoria no cambiará las políticas de exhumaciones y atención a víctimas del franquismo

El Govern balear asegura que la derogación esta semana de la Ley de Memoria Democrática de Baleares con los votos del Partido Popular y Vox no supondrá cambios en las políticas de memoria que el Ejecutivo autonómico aplica desde el inicio de la legislatura.

La vicepresidenta segunda y portavoz del Govern, Antònia Maria Estarellas, afirma tras el Consell de Govern que los programas actualmente en marcha seguirán desarrollándose con normalidad. Entre ellos menciona el servicio de atención a familiares y descendientes de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, así como las actuaciones vinculadas al plan de apertura y localización de fosas.

Según explica Estarellas, estas iniciativas continuarán contando con los recursos humanos y administrativos necesarios para su desarrollo. La portavoz subraya que el Ejecutivo autonómico tiene definida "una ruta bien trazada" en materia de políticas de memoria, que incluye también actuaciones de carácter simbólico destinadas a recordar a las víctimas de la violencia política.

Entre estas medidas figura la colocación de "piedras de la memoria" en distintos municipios del archipiélago, un proyecto impulsado por el Govern para visibilizar a personas que sufrieron represión durante la Guerra Civil o la dictadura franquista.

La vicepresidenta segunda defiende que la desaparición de la norma autonómica no deja sin cobertura las principales actuaciones en este ámbito, ya que parte de los aspectos regulados por la ley balear están contemplados en la legislación estatal de memoria democrática.

En este sentido, señala que cuestiones como la identificación y retirada de símbolos vinculados a la dictadura franquista o la persecución de su exaltación continúan reguladas por la normativa estatal, por lo que, a juicio del Govern, no se produce un vacío legal tras la derogación de la ley autonómica.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática se aprobó el pasado martes en el Parlament a partir de una iniciativa impulsada por Vox y respaldada por el grupo popular. Pese a ello, el Ejecutivo autonómico insiste en que las políticas de apoyo a las víctimas y las actuaciones de memoria histórica seguirán desarrollándose durante la legislatura.