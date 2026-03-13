El Govern abonará este mes los atrasos de la subida salarial del 2,5% a unos 44.000 empleados públicos de Baleares

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el pago de los atrasos correspondientes a la subida salarial del 2,5% fijada para 2025 al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y del resto de entes del sector público autonómico. La medida permitirá que cerca de 44.000 empleados públicos de Baleares cobren en la nómina de marzo las cantidades pendientes derivadas de ese incremento retributivo.

El abono se realizará de forma simultánea a todo el personal de la Administración autonómica, con independencia de su situación administrativa, y responde a lo previsto en la Ley de presupuestos autonómicos para 2025 y en la normativa estatal que establece el incremento máximo de las retribuciones del sector público en ese ejercicio. La subida del 2,5% tiene efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, por lo que el pago aprobado ahora corresponde a las cantidades generadas durante el pasado año.

Desde el Ejecutivo autonómico destacan que esta medida forma parte de un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones retributivas del personal público. En este sentido, recuerdan que los trabajadores de la administración ya perciben desde la nómina de enero de 2026 la actualización salarial correspondiente a 2025, junto con el complemento de insularidad.

Además, en la nómina del mes de febrero de 2026 se abonaron los atrasos correspondientes al 35% de los aproximadamente 150 millones de euros que permanecían congelados durante la legislatura anterior. El 65% restante de esas cantidades, junto con los intereses generados, ya se había pagado en la nómina de septiembre de 2025.

El Govern también prevé saldar antes del 30 de junio las cantidades reclamadas por el sindicato UGT en relación con el recorte salarial aplicado a los funcionarios de la CAIB durante los años 2020 y 2021. Este compromiso llega después de que la organización sindical haya retirado la demanda judicial presentada para reclamar esos importes, y su ejecución dependerá de las disponibilidades presupuestarias.

Pago atrasos al personal docente

El acuerdo aprobado por el Consell de Govern incluye igualmente el pago de los atrasos derivados de la subida salarial del 2,5 % al personal docente, cooperativista y religioso autónomo que trabaja en los centros concertados de Baleares. Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico pretende garantizar que estos trabajadores perciban las mismas actualizaciones salariales que el resto del personal del sistema educativo.

Según el Govern, el objetivo es evitar diferencias retributivas entre profesionales que desarrollan funciones equivalentes dentro del sistema educativo y asegurar que los incrementos salariales aprobados se aplican de manera homogénea a todos los colectivos vinculados a la enseñanza.

El Ejecutivo autonómico subraya que esta actuación forma parte de su estrategia para reforzar la estabilidad del sistema educativo balear y mejorar las condiciones laborales del personal de los centros concertados, considerados un elemento clave dentro de la red educativa de las islas.

USO denuncia atrasos pendientes en el servicio de emergencias

El sindicato USO-GSAIB critica que el Govern anuncie el pago de atrasos al personal del sector público mientras, según denuncia, siguen sin abonarse las cantidades pendientes a trabajadores del servicio público de emergencias contratados a través de la empresa pública GSAIB. La organización sindical asegura que estos empleados acumulan atrasos salariales correspondientes al periodo 2020-2024 pese a que existen acuerdos firmados que contemplaban su pago.

Según USO-GSAIB, el acuerdo establecía que el 65% de los atrasos debía abonarse en la nómina de octubre y el 35% restante a lo largo de 2026, pero el primer pago todavía no se ha ejecutado. El sindicato sostiene que la dirección de GSAIB, el IBSALUT y la Dirección General de Función Pública están bloqueando el abono de esas cantidades, que corresponden a trabajadores que accedieron a sus puestos mediante ofertas públicas de empleo y prestan servicio dentro del sistema sanitario público.

La organización sindical considera contradictorio que el Ejecutivo autonómico anuncie nuevos pagos derivados de la subida salarial del 2,5% mientras, a su juicio, no se han cumplido acuerdos previos sobre atrasos ya reconocidos. USO-GSAIB reclama al Govern que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos y advierte de que continuará denunciando la situación por las vías sindicales, administrativas y legales hasta que los trabajadores cobren las cantidades pendientes.