Detienen a un paciente por agredir y amenazar a un médico en un centro sanitario de Palma

Un paciente, de nacionalidad española, acudió a un centro sanitario de Palma y exigió de forma airada que le proporcionaran medicación. Un facultativo acudió a la recepción y le instó a que le acompañara a su consulta para proporcionársela. En un momento dado, agredió al médico y tuvieron que pulsar el botón del pánico. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y detuvieron a este sujeto por presuntos delitos de amenazas, lesiones y atentado a un funcionario público. El día anterior, este mismo sujeto ya había causado problemas similares en las mismas instalaciones.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado miércoles. Un centro sanitario pulsó el botón del pánico después de que un médico hubiera sido agredido por un paciente. Este individuo había solicitado de manera agresiva que le dieran medicación en recepción. Antes de que el usuario acudiera a su consulta, un médico se acercó al lugar donde este se encontraba y le instó a que le acompañara a su despacho para proporcionarle la receta de los fármacos.

En un momento dado, el paciente dio un fuerte empujón al facultativo y le propinó una patada en la espinilla. Fue en ese preciso instante cuando se activó el botón del pánico en el centro sanitario. Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar y los agentes se encontraron que el vigilante estaba con el individuo presunto autor de los problemas.

"Voy a por un cuchillo y os rajo"

Esta misma persona ya había provocado un altercado de características similares el día anterior en las mismas instalaciones. Este hombre ya amenazó entonces a otro sanitario y a un trabajador porque no le daban los fármacos que solicitaba. "Ahora os mato a los dos y me voy a prisión. Ahora voy a por un cuchillo y os rajo", espetó. A tenor de todo esto, este individuo fue detenido por presuntos delitos de lesiones, amenazas y atentado a funcionario público.