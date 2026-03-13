El calendario laboral de 2027 en Mallorca ya es oficial: estos son los 12 festivos y puentes

El Consell de Govern ha aprobado formalmente el calendario de festivos para el año 2027 en Baleares. La propuesta, consensuada con los agentes sociales en la Mesa Social Tripartita el pasado 5 de marzo, establece un total de doce festivos de ámbito autonómico. A esta relación se sumarán, como es habitual, los dos días festivos que corresponden a cada municipio, completando así el máximo legal de 14 jornadas no laborables.

Una de las particularidades del próximo año es que la 'Segona Festa' (26 de diciembre) cae en domingo. Ante esta situación, el Ejecutivo ha optado por sustituir dicho festivo por el Lunes de Pascua (29 de marzo), que en el calendario de este 2026 solo es festivo en los municipios que así lo han aprobado, pero que en 2027 pasará a serlo en toda la comunidad.

El nuevo calendario destaca especialmente por la disposición de las festividades en el primer trimestre. El Día de las Illes Balears (1 de marzo) caerá en lunes, propiciando el primer puente del año. Por su parte, la Semana Santa de 2027 será una de las más tempranas de los últimos años, concentrando los días de Jueves Santo, Viernes Santo y Lunes de Pascua entre el 25 y el 29 de marzo.

Distribución de los festivos en 2027

Según el acuerdo que se publicará de forma inminente en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), la distribución de los días festivos queda fijada de la siguiente manera:

1 de enero: Año Nuevo (viernes)

6 de enero: Epifanía del Señor (miércoles)

1 de marzo: Día de las Illes Balears (lunes)

25 de marzo: Jueves Santo

26 de marzo: Viernes Santo

29 de marzo: Lunes de Pascua

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (sábado)

12 de octubre: Fiesta Nacional (martes)

1 de noviembre: Todos los Santos (lunes)

6 de diciembre: Día de la Constitución (lunes)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción (miércoles)

25 de diciembre: Navidad (sábado)

Tramitación y festivos locales

Tras la aprobación por parte del Ejecutivo autonómico, el acuerdo será comunicado al Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A estos días habrá que sumar dos más de carácter local que serán fijados próximamente por los ayuntamientos de la isla. En Palma, una de las fechas habituales y que a buen seguro no faltarán en el calendario es la de Sant Sebastià (20 de enero) que el año que viene caerá en miércoles.