Un Boeing 747 del emir de Dubái aterriza en el aeropuerto de Palma

La llegada de un Boeing 747 del emir de Dubái al aeropuerto de Palma ha causado sorpresa este jueves entre los pasajeros de Son Sant Joan. El aparato, con matrícula A6-GGP, hizo escala en Mallorca durante un trayecto entre Dubái y Miami, en una parada que no pasó desapercibida por el tamaño del avión, su aspecto exterior y el movimiento generado a su alrededor.

Según la información difundida por el portal especializado SpainMilRadar, la aeronave aterrizó en Mallorca sobre las 15.40 horas procedente de Dubái. Después, continuó viaje rumbo a Miami.

Sorpresa entre los pasajeros

La presencia del avión despertó de inmediato la curiosidad de quienes se encontraban en el aeropuerto. Una viajera alemana explicó a Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, que muchos pasajeros se quedaron mirando la aeronave, especialmente por un detalle poco habitual: la aparente ausencia de ventanas visibles en el fuselaje.

Además, junto al aparato se pudo ver varios vehículos de alta gama, lo que aumentó todavía más la expectación en la zona de operaciones del aeropuerto de Palma.

Un avión ligado al Gobierno de Dubái

El Boeing 747 está vinculado al Gobierno de Dubái, bajo el emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y opera con la matrícula A6-GGP. Registros aeronáuticos abiertos identifican esa matrícula como un Boeing 747-412F operado por Dubai Royal Air Wing / Dubai Air Wing.

Por ahora, no ha trascendido quién viajaba a bordo durante la escala en la isla.

Mallorca, destino habitual de grandes fortunas y familias del Golfo

La presencia de miembros de familias gobernantes, como la del nuevo líder supremo de Irán, o grandes fortunas del mundo árabe en Mallorca no resulta extraña, especialmente durante los meses de verano. La isla es un destino habitual para estancias de lujo, ya sea en villas exclusivas, hoteles de alto nivel o grandes yates fondeados en la costa balear.

Aun así, la escala de esta aeronave oficial ha llamado especialmente la atención por el contexto internacional de las últimas semanas y por el hecho de que, tras su paso por Palma, el avión siguiera ruta hacia Florida (Estados Unidos).

La incógnita sobre el destino final del viaje

El hecho de que el aparato pusiera rumbo a Miami ha alimentado las especulaciones sobre el motivo del desplazamiento. En Florida se encuentra Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump, aunque por el momento no existe confirmación pública de que el vuelo estuviera relacionado con una reunión política o institucional.