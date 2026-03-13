Armengol secunda el 'no a la guerra' de Sánchez y acusa a PP y Vox de "arrodillarse ante las locuras" de Trump

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, secunda la posición de Pedro Sánchez con un "no rotundo a la guerra" y advierte de que la actual escalada bélica internacional tiene consecuencias humanitarias, políticas y económicas que también afectan a Baleares.

Armengol ha expresado públicamente su rechazo al conflicto durante un acto organizado por los socialistas en Palma en el que han desplegado una gran lona con el lema en la fachada de su sede. La dirigente explica que el objetivo de la convocatoria es "escenificar un claro y rotundo no a la guerra" en un contexto internacional que define como especialmente complejo. Según señala, el acto pretende ser también "un llamamiento a la sociedad civil" para que se movilice frente a la escalada militar.

En este sentido, Armengol anima a la ciudadanía a "manifestarse, expresarse y luchar desde todos los ámbitos para detener esta guerra ilegal", insistiendo en que la defensa de la paz y de los derechos humanos debe ser una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

La líder socialista subraya que el PSOE mantiene una posición histórica de "coherencia" frente a los conflictos armados. Recuerda que los socialistas ya se movilizaron "hace 23 años contra la guerra ilegal de Irak", un episodio que, según afirma, demuestra la continuidad de la posición del partido en política internacional. También destaca que el PSOE condena la agresión de Rusia contra Ucrania y denuncia igualmente las vulneraciones de derechos humanos que se producen en otros conflictos internacionales.

En este contexto, la líder del PSIB expresa su "orgullo inmenso" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien atribuye un liderazgo internacional centrado en la defensa de la paz, la diplomacia y la legalidad internacional. Armengol sostiene que la posición del Ejecutivo español está contribuyendo a que otros países revisen sus posiciones y se sumen a la defensa del derecho internacional y de los derechos humanos.

La dirigente socialista recalca que el Gobierno de España participa en el marco de las alianzas internacionales únicamente en labores de apoyo a los países afectados, pero "en ningún caso con la intención de participar o hacer posible esta guerra", que considera ilegítima por contradecir el derecho internacional.

Durante su intervención, Armengol ha dirigido también críticas al Partido Popular y a Vox, a los que acusa de respaldar la estrategia internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La socialista afirma que ambos partidos "siguen arrodillados ante las locuras del señor Trump y ante una situación bélica que está rompiendo el derecho internacional".

Según Armengol, ese posicionamiento político contribuye a legitimar una escalada militar que, además de provocar víctimas civiles, genera consecuencias económicas para los ciudadanos. En este sentido, advierte de que las subidas de precios de la energía o del combustible derivadas del conflicto "tienen responsables políticos claros, tanto a nivel internacional como nacional", en referencia a PP y Vox.

Derecho internacional

Armengol sostiene que el actual conflicto constituye una vulneración grave del derecho internacional y afirma que la ofensiva impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán representa una guerra que se desarrolla "saltándose todas las normas internacionales". A su juicio, la situación actual supone "una atrocidad enorme" que está provocando la muerte de personas inocentes y una creciente inestabilidad global.

La dirigente socialista insiste en que la defensa de los derechos humanos debe regirse siempre por el derecho internacional y advierte de que ningún país puede vulnerar esas normas. En su intervención, también menciona el impacto humano de los conflictos armados y recuerda que las víctimas civiles son las primeras en sufrir las consecuencias de las guerras que se extienden por diferentes regiones del mundo.

Además del impacto humanitario, Armengol alerta de que la escalada bélica tiene también consecuencias económicas directas que terminan afectando a los ciudadanos. Según explica, el aumento de la tensión internacional puede traducirse en subidas de precios energéticos y de combustibles, con efectos sobre el coste de vida y sobre la actividad económica.

Armengol también se refiere a las posibles consecuencias económicas del conflicto y asegura que el Ejecutivo central trabaja ya en un nuevo escudo social destinado a proteger a familias y empresas frente a los efectos de la crisis internacional. Según explica, estas medidas pretenden amortiguar el impacto que pueda tener la escalada bélica sobre la economía doméstica y el tejido empresarial.

En este punto, lamenta que PP y Vox hayan rechazado recientemente el llamado escudo social impulsado por el Gobierno, lo que, a su juicio, dificulta la aprobación de nuevas políticas de protección social.

Finalmente, la secretaria general del PSIB insiste en que los socialistas de Baleares mantienen una posición firme basada en "la defensa de la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos". Armengol afirma que el "no a la guerra" constituye una convicción política y ética que forma parte de la identidad histórica del socialismo democrático.