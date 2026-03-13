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Afedeco informa a los comercios de Mallorca sobre la venta de productos seguros para el eclipse solar

Les muestra las medidas que deben tener en cuenta cuando comercialicen gafas o filtros solares específicos para la observación del fenómeno astronómico

El eclipse solar en Chile

El eclipse solar en Chile

EFE

Palma

La Asociación de Empresarios del Comercio de Baleares (Afedeco) ha celebrado una reunión informativa con comercios del archipiélago para informarles de las recomendaciones y directrices para la venta de productos destinados a la observación del próximo eclipse de agosto de 2026 solar con seguridad y evitando riesgos para la salud visual.

En la reunión informativa, el secretario general de Afedeco, Antonio Vilella, ha abordado las medidas que deben tener en cuenta los establecimientos que comercialicen gafas o filtros solares específicos para la observación del fenómeno astronómico, ha informado la patronal en un comunicado.

Entre las principales recomendaciones, ha recordado que todas las gafas y filtros solares destinados a la observación del eclipse deben cumplir estrictamente con la normativa internacional ISO 12312-2:2010, que certifica que ofrecen la protección ocular necesaria para mirar directamente al sol sin sufrir daños en la retina.

Afederco ha advertido de que la comercialización de productos no homologados puede suponer un grave riesgo para la salud, ya que pueden provocar lesiones oculares temporales o permanentes, como fotoqueratitis o maculopatía solar.

Control del Govern

Ha señalado además que la Dirección General de Consumo llevará a cabo labores de seguimiento e inspección en los establecimientos para comprobar que los productos a la venta cumplen la normativa vigente.

La organización empresarial recomienda a los comerciantes adquirir estos artículos únicamente a distribuidores de confianza y verificar siempre la autenticidad de las certificaciones.

Asimismo, se recuerda que en el caso de los comercios que vendan filtros para telescopios, prismáticos o cámaras fotográficas, estos deben cumplir también con la normativa específica y comercializarse acompañados de información clara sobre su uso seguro. Los expertos desaconsejan utilizar las gafas de eclipse para observar el sol a través de instrumentos ópticos.

Noticias relacionadas y más

Aconsejan a los comercios extremar la precaución ante productos con precios excesivamente bajos, ya que pueden ser indicativos de artículos no homologados o con certificaciones falsas.

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