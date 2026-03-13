Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abre el nuevo Aubamar Palma Resort: abierto todo el año, instalaciones renovadas y 495 habitaciones

Este resort surge de la integración de varios establecimientos existentes

Abre el nuevo Aubamar Palma Resort: abierto todo el año, instalaciones renovadas y 495 habitaciones

Abre el nuevo Aubamar Palma Resort: abierto todo el año, instalaciones renovadas y 495 habitaciones

Abre el nuevo Aubamar Palma Resort: abierto todo el año, instalaciones renovadas y 495 habitaciones / Aubamar Hotels

Duna Márquez

Palma

La cadena Aubamar Hotels ha inaugurado este jueves el Aubamar Palma Resort, un complejo hotelero de cinco estrellas en Playa de Palma que operará durante los 365 días del año, en una apuesta por reducir la estacionalidad turística en Mallorca.

El nuevo resort surge de la integración de varios establecimientos existentes bajo una única marca y reúne tres edificios —Suites, Park y Tower—, además del Aubamar Convention Center, conformando un complejo orientado al turismo de alta gama, ha informado esta cadena.

Instalaciones renovadas y 495 habitaciones

Con 495 habitaciones y suites, el establecimiento aspira a consolidarse como uno de los complejos hoteleros más relevantes de Palma, combinando instalaciones renovadas, espacios abiertos y una arquitectura inspirada en el estilo mediterráneo contemporáneo.

La reorganización del complejo forma parte de la estrategia del grupo hotelero mallorquín para reforzar su presencia en el segmento del turismo de mayor valor añadido.

En los últimos años, la compañía ha desarrollado un proceso de inversión y modernización de sus establecimientos con el objetivo de elevar su categoría y reposicionar su oferta bajo la marca Aubamar Hotels.

Congresos, eventos y encuentros profesionales

Uno de los elementos centrales del proyecto es el Aubamar Convention Center, inaugurado hace menos de un año y diseñado para atraer turismo profesional y corporativo mediante la celebración de congresos, eventos empresariales y encuentros profesionales fuera de la temporada alta.

El consejero delegado de Aubamar Hotels, Onofre Pascual, ha señalado que la decisión de mantener el complejo abierto todo el año responde a una visión orientada hacia un modelo turístico más equilibrado.

