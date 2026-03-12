El yate que alquiló el banquero brasileño para una travesía de lujo por el Mediterráneo: cine, spa y MrBeast

“Comienza la guerra”. Con un tono divertido, una voz en off empieza así a mostrar uno de los megayates más exclusivos del mundo, el ‘Mad Summer’, al que se suele ver con frecuencia en verano en las costas de Balears. Quien habla es Diogo Batista, un organizador de eventos vinculado a Daniel Vorcaro, un banquero protagonista del mayor escándalo financiero de la historia reciente de Brasil.

A lo largo del vídeo, Batista enseña todos los lujos de este barco de 95 metros de longitud. Una gran piscina, un gimnasio, un spa, una sala de cine, un helipuerto, diez camarotes. Aparecen también mujeres jóvenes bailando. Y un conocido dj francés animando una fiesta.

Medios brasileños han informado de que alquilar ese megayate durante cinco días para realizar una travesía por el Mediterráneo le costó a Vorcaro cerca de dos millones de euros. Ésta es sólo una muestra más del elevado tren de vida del banquero brasileño, que, según investigaciones periodísticas, habría organizado costosas fiestas en numerosos destinos europeos, incluido Balears.

En esa travesía, recalaron en un exclusivo beach club de Saint Tropez, en Francia, donde una cerveza puede costar hasta 25 euros. Las imágenes muestran un ambiente de fiesta. Gente bailando encima de las mesas, con la música a todo volumen. En un momento, empieza a sonar una música épica y unas personas disfrazadas de gladiadores y soldados romanos aparecen en el local, enarbolando una bandera de Brasil. Les abre paso una mujer con túnica llevando una botella gigante de champán coronada por una bengala.

Fiesta de temática romana durante la travesía del 'Mad Summer', en un 'beach club' de Saint Tropez / DM

El ‘Mad Summer’, valorado en más de 200 millones de euros, es un habitual de los veranos más exclusivos del Mediterráneo. Era propiedad del multimillonario norteamericano Jeffrey Soffer. Después, al parecer, fue vendido a otro multimillonario de Estados Unidos, Terry Taylor, vinculado al negocio del automóvil.

Uno de los youtubers más famosos del mundo, MrBeast, navegó en el ‘Mad Summer’ para mostrar todas las interioridades del barco a sus millones de seguidores. Entre sus ilustres usuarios, figuran también los Beckham. Portales especializados cifran en alrededor de 1,6 millones de euros el coste de alquilarlo una semana.