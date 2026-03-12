‘¿Vives en Mallorca o sobrevives?’: la campaña para frenar la fuga de enfermeras reúne 2.500 firmas en tres semanas

El sindicato de enfermería SATSE ha reunido 2.500 firmas de enfermeras y fisioterapeutas de Mallorca en apenas tres semanas para reclamar la implantación de un plus de difícil cobertura en la isla, una medida que considera clave para frenar la fuga de profesionales y garantizar plantillas estables en la sanidad pública.

La iniciativa forma parte de una campaña impulsada por SATSE Baleares para denunciar las dificultades que afrontan muchos sanitarios para vivir y trabajar en Mallorca debido al elevado coste de vida, una situación que, según el sindicato, está provocando que cada vez más enfermeras se marchen o se planteen abandonar la isla.

La campaña se desarrolla bajo los lemas '¿Vives en Mallorca o sobrevives en Mallorca?' y 'Fácil venir, difícil quedarse', y ha incluido diferentes acciones de comunicación y presencia en medios para visibilizar la situación de estos profesionales.

El sindicato ha trasladado ya esta reivindicación a las instituciones. En las últimas semanas, representantes de SATSE Baleares se han reunido con la consellera de Salud, Manuela García, así como con representantes de los grupos parlamentarios PSIB, MÉS per Mallorca y PP, para explicar la situación que viven enfermeras y fisioterapeutas y reclamar medidas urgentes. Según el sindicato, el objetivo es que la Administración adopte soluciones que permitan mejorar la capacidad del sistema sanitario para atraer y retener profesionales en la isla.

"La fuga de enfermeras ya es una realidad"

El secretario general de SATSE Baleares, Jorge Tera, señala que el número de apoyos recogidos en pocas semanas refleja la preocupación existente entre los profesionales. "En solo tres semanas hemos conseguido 2.500 firmas de profesionales que apoyan esta reivindicación. Es una muestra clara de que la situación preocupa y de que existe un consenso creciente sobre la necesidad de actuar", afirma.

Tera explica además que la campaña recoge testimonios reales de enfermeras que ya se han marchado o que están valorando hacerlo porque vivir en Mallorca se ha vuelto "insostenible" para muchas de ellas. "La fuga de enfermeras es ya una realidad y, si la Administración no actúa con urgencia, Mallorca corre el riesgo de convertirse en un destino al que no querrá venir nadie, lo que acabará repercutiendo directamente en la atención a los pacientes", advierte.

La campaña también da voz a profesionales que llevan años trabajando en la isla y que denuncian la constante rotación de personal en los servicios, causada por las dificultades para residir en Mallorca. Según SATSE, esta situación genera un sobreesfuerzo y desgaste en los equipos, además de dificultar la continuidad asistencial.

"Estamos formando profesionales que luego no podemos retener", lamenta Tera, que alerta de que esta dinámica provoca equipos cada vez más inestables, lo que puede acabar afectando a la calidad de la atención sanitaria.

El sindicato considera que la implantación de un plus de difícil cobertura permitiría mejorar la capacidad de atraer profesionales y facilitar que las plantillas sanitarias se mantengan estables. "Lo que estamos planteando es una medida concreta, viable y necesaria que permitiría mejorar la capacidad de atraer profesionales y garantizar plantillas estables", concluye el responsable sindical.

SATSE Baleares ha anunciado que la campaña continuará en las próximas semanas con nuevas acciones y la recogida de más apoyos sociales e institucionales, y asegura que intensificará sus iniciativas hasta lograr la implantación de este complemento para enfermeras y fisioterapeutas en Mallorca.