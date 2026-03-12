Taxistas piden al Consell de Mallorca vetar las VTC sin permiso municipal siguiendo el ejemplo de Ibiza

La Agrupación Empresarial de Auto-Taxi de Baleares ha pedido al Consell de Mallorca que imite la decisión del Consell de Ibiza de rechazar las 6.500 solicitudes de vehículo de transporte con conductor (VTC), por no contar con los preceptivos permisos municipales.

Esta es una de las reclamaciones que hará la asamblea general de esta asociación profesional, que se celebra este jueves en Algaida y a la que han confirmado su asistencia el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle.

El presidente de Auto-Taxi de Baleares, Toni Bauzá, ha explicado, que el Reglamento de taxi y VTC aprobado el pasado mes por el Govern "no acaba de perfilar de manera exacta" las restricciones a los VTC.

Por ese motivo, ha pedido un criterio "igualitario" entre las administraciones, por lo que han planteado que se "copie" la decisión de la institución insular de Ibiza.

Aún así, ha recalcado que, en caso de que se tenga que otorgar alguna autorización, se haga una revisión física de los vehículos con los que va a operar, como se hace con los taxis.

"Igual que los taxis tienen que presentar cada año el estado del vehículo, toda la documentación o el pago del seguro, que a estas licencias se les revise también que tienen el seguro, que no son coches que circulan por la península y que demuestren que son autorizaciones para trabajar en Baleares", ha defendido.

Un "disparate"

Para Bauzá, las cerca de 10.000 solicitudes de licencias que los tribunales han pedido que se tramiten en Baleares son un "disparate" y cree que, físicamente, "no todas están en el archipiélago", por lo que ha apuntado que lo que se busca con ellas es una actividad "especulativa".

El representante de los taxistas ha detallado que en la asamblea, además de esta cuestión, se trasladarán otras a los responsables del Govern, como la transmisión de licencias, la recogida de clientes en el aeropuerto de Palma o la implantación del área de prestación conjunta, entre otras.

Sobre la primera, ha subrayado que la administración tiene que estar para "solventar los problemas de los ciudadanos y no para crearlos", ya que entiende que "donde no había un problema, se ha creado uno".

Bauzá ha explicado que cuando un taxista se jubilaba, podía poner a un conductor autorizado pero ahora se les da un plazo de tres meses para traspasar la licencia. Así, ha aseverado que un taxista no se jubilará hasta que tenga la licencia vendida y esto puede ocasionar que taxistas con 65 años, no se puedan jubilar hasta los 67 o hasta que la vendan.

En el caso de que el titular de la licencia muera y el heredero de la licencia sea menor, ha advertido que se le da un plazo de seis meses para transmitir la licencia, prorrogable por otros seis meses más.

"Hasta ahora bastaba con poner un conductor autorizado para llevar esta licencia y el problema estaba solventado pero ahora a este menor, que su padre le había dejado la licencia para que tuviera un medio de vida, se le obligará a vender la licencia", ha sostenido.

Acerca de la recogida de los clientes en Son Sant Joan, ha indicado que hasta ahora se podía recoger a clientes tanto en salidas, como en llegadas pero ahora el nuevo reglamento obliga a los clientes a bajar a la parada de la zona de salidas.

Así, ha puesto el caso de pasajeros que se dejan el DNI o el móvil y si ven a un taxi en la zona de salidas, lo pueden parar a mano alzada para ir a recogerlo, algo que con la nueva normativa no sería posible. "Esto no tiene sentido, son medidas que no son operativas", ha defendido.

"Conflicto" entre Apps

Otro de los elementos que les plantean dudas es la 'app' que trata de promover el Govern para el sistema de taxis, una iniciativa que, a su manera de ver, entraría en "conflicto" con las aplicaciones ya creadas por los taxistas o gestionadas por ellos.

Desde Auto-Taxi de Baleares no ven impedimentos en que el Ejecutivo cree esta 'app' pero ha pedido que sea "obligatoria" para los taxistas que "no llevan ningún tipo de aplicación".

Bauzá ha explicado que en Baleares la "inmensa mayoría" llevan una aplicación pero ha pedido que, si se quiere establecer un área de prestación conjunta, se le podría dar autorización a estas 'app' para que puedan trabajar en municipios colindantes.

Uno de los motivos del rechazo a esta aplicación es que tendrían que tener otro teléfono conectado, porque si no tendrían que tener la suya propia y la del Govern en el mismo terminal, lo que implicaría un "conflicto" al poder entrarles dos servicios a la vez en cada una de las 'app'.

Por lo que se refiere al área de prestación conjunta, el representante de los taxistas ha resaltado que en Baleares hay una estacionalidad "muy marcada" y "no tienen nada que ver" con los modelos de la península.

"En Madrid y Barcelona, que tienen área de prestación conjunta y tiene temporada alta todo el año, son una cosa, pero en Baleares se puede cerrar en octubre y no abrir hasta mayo. Si esto puede provocar que los taxistas de otros municipios puedan ir a otro, creará un doble problema entre taxistas y con la llegada de las VTC", ha puntualizado.