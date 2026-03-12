Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SAMPOL destina 50 millones a su mayor proyecto energético en Canarias

SAMPOL destina 50 millones a su mayor proyecto energético en Canarias / SAMPOL

Redacción Mallorca

Palma

El Grupo SAMPOL formalizó ayer la financiación de su mayor proyecto energético en Canarias, una iniciativa que supondrá una inversión próxima a los 50 millones de euros para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago. La operación, estructurada mediante financiación sindicada por CaixaBank y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), permitirá desarrollar cuatro centrales de generación eléctrica de emergencia con una potencia total de 60 megavatios (MW), informó la empresa de ingeniería mallorquina.

Cincuenta años en los que el Mediterráneo forma personas, no solo navegantes

El precio máximo del gasóleo en Mallorca se pone por las nubes y ya supera la barrera de los dos euros por litro

Un escenario internacional inestable y en transición a un nuevo modelo

Justicia gratuita: los abogados de oficio de Baleares se quejan porque el Ministerio de Justicia no les paga las mediaciones si no hay acuerdo

Inversores de Dubái ponen el foco en Mallorca por la guerra en Irán: crece el interés por villas de lujo

El yate que alquiló el banquero brasileño para una travesía de lujo por el Mediterráneo: cine, spa y MrBeast

Las escalas mallorquinas del banquero del mayor escándalo financiero de Brasil: jets privados, yates de lujo y fiestas de gladiadores

