SAMPOL destina 50 millones a su mayor proyecto energético en Canarias

El Grupo SAMPOL formalizó ayer la financiación de su mayor proyecto energético en Canarias, una iniciativa que supondrá una inversión próxima a los 50 millones de euros para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago. La operación, estructurada mediante financiación sindicada por CaixaBank y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), permitirá desarrollar cuatro centrales de generación eléctrica de emergencia con una potencia total de 60 megavatios (MW), informó la empresa de ingeniería mallorquina.