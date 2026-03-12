Empresas
SAMPOL destina 50 millones a su mayor proyecto energético en Canarias
Palma
El Grupo SAMPOL formalizó ayer la financiación de su mayor proyecto energético en Canarias, una iniciativa que supondrá una inversión próxima a los 50 millones de euros para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago. La operación, estructurada mediante financiación sindicada por CaixaBank y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), permitirá desarrollar cuatro centrales de generación eléctrica de emergencia con una potencia total de 60 megavatios (MW), informó la empresa de ingeniería mallorquina.
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
- Retiran la manutención a dos jóvenes porque ni estudian ni trabajan
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU