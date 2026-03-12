El PSIB y otras formaciones del Consell de Mallorca se unen para defender la paz y el derecho internacional ante el conflicto en Oriente Medio

El Grupo Socialista del Consell de Mallorca ha promovido y ha participado hoy en la lectura del Manifiesto en defensa de la Paz, el multilateralismo y el Derecho Internacional ante la escalada militar en Oriente Medio, un texto consensuado entre el PSIB-PSOE, El PI, Més per Mallorca y el PP, y leído por la consejera insular socialista Bea Gamundí.

La secretaria general del PSIB-PSOE y portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha celebrado “la unidad mayoritaria” de la institución en defensa de la paz y del derecho internacional, pero ha lamentado “profundamente” la ausencia de Vox, que ha impedido que el texto pudiera aprobarse como Declaración Institucional en el pleno celebrado a continuación.

La portavoz socialista ha subrayado que el manifiesto “reafirma el compromiso del Consell con los valores europeos, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional”, y ha destacado la importancia de “proteger a la población civil y evitar cualquier uso de los puertos y aeropuertos de las Islas Baleares para acciones bélicas que no cuenten con mandato de las Naciones Unidas”. Asimismo, ha instado a las autoridades locales a tomar medidas de ayuda ante las repercusiones económicas del conflicto que afectarán a la vida diaria de los ciudadanos.

La lectura se ha llevado a cabo en la entrada del Consell, antes del inicio del pleno ordinario. Cladera ha concluido que “el Consell de Mallorca ha enviado un mensaje claro: la vía es la diplomacia”, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la desescalada militar en la zona.