Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de s'EspletBufandas de Franco en el RamFortuna Miguel FluxáDesalojo vivienda riesgo derrumbeDe alquiler ilegal a Lloguer Segur
instagramlinkedin

El PSIB y otras formaciones del Consell de Mallorca se unen para defender la paz y el derecho internacional ante el conflicto en Oriente Medio

Vox se ha ausentado de la lectura, impidiendo que esta se pudiera elevar a Declaración Institucional

Imagen de la lectura del manifiesto.

Imagen de la lectura del manifiesto. / PSIB

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

El Grupo Socialista del Consell de Mallorca ha promovido y ha participado hoy en la lectura del Manifiesto en defensa de la Paz, el multilateralismo y el Derecho Internacional ante la escalada militar en Oriente Medio, un texto consensuado entre el PSIB-PSOE, El PI, Més per Mallorca y el PP, y leído por la consejera insular socialista Bea Gamundí.

La secretaria general del PSIB-PSOE y portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha celebrado “la unidad mayoritaria” de la institución en defensa de la paz y del derecho internacional, pero ha lamentado “profundamente” la ausencia de Vox, que ha impedido que el texto pudiera aprobarse como Declaración Institucional en el pleno celebrado a continuación.

La portavoz socialista ha subrayado que el manifiesto “reafirma el compromiso del Consell con los valores europeos, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional”, y ha destacado la importancia de “proteger a la población civil y evitar cualquier uso de los puertos y aeropuertos de las Islas Baleares para acciones bélicas que no cuenten con mandato de las Naciones Unidas”. Asimismo, ha instado a las autoridades locales a tomar medidas de ayuda ante las repercusiones económicas del conflicto que afectarán a la vida diaria de los ciudadanos.

Noticias relacionadas

La lectura se ha llevado a cabo en la entrada del Consell, antes del inicio del pleno ordinario. Cladera ha concluido que “el Consell de Mallorca ha enviado un mensaje claro: la vía es la diplomacia”, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la desescalada militar en la zona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Consell de Mallorca
  • Mallorca
  • Oriente Medio
  • PSIB
  • defensa
  • lectura
  • PSIB-PSOE
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
  2. Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
  3. Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
  4. Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
  5. Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
  6. Retiran la manutención a dos jóvenes porque ni estudian ni trabajan
  7. Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
  8. Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU

El comisario José Luis Santafé se compromete en su toma de posesión como DAO de la Policía a proteger a las víctimas de acoso sexual

El comisario José Luis Santafé se compromete en su toma de posesión como DAO de la Policía a proteger a las víctimas de acoso sexual

Taxistas piden al Consell de Mallorca vetar las VTC sin permiso municipal siguiendo el ejemplo de Ibiza

Taxistas piden al Consell de Mallorca vetar las VTC sin permiso municipal siguiendo el ejemplo de Ibiza

Polémica en la Fira del Ram: Autismo Mallorca denuncia el rechazo de los feriantes a las asociaciones

Polémica en la Fira del Ram: Autismo Mallorca denuncia el rechazo de los feriantes a las asociaciones

El PSIB y otras formaciones del Consell de Mallorca se unen para defender la paz y el derecho internacional ante el conflicto en Oriente Medio

Cincuenta años en los que el Mediterráneo forma personas, no solo navegantes

La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a Mallorca que provocará un cambio radical de tiempo

La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a Mallorca que provocará un cambio radical de tiempo

SAMPOL destina 50 millones a su mayor proyecto energético en Canarias

El precio máximo del gasóleo en Mallorca se pone por las nubes y ya supera la barrera de los dos euros por litro

El precio máximo del gasóleo en Mallorca se pone por las nubes y ya supera la barrera de los dos euros por litro
Tracking Pixel Contents