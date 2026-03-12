El precio máximo del gasóleo en Mallorca se pone por las nubes y ya supera la barrera de los dos euros por litro

Las oscilaciones en el precio del barril de Brent desde que el pasado 28 de febrero empezó la escalada bélica en Oriente Medio no se notan de la misma manera en la calle, donde los precios de los combustibles solo suben, con una especial velocidad y virulencia para el bolsillo de los ciudadanos en el gasóleo y a un ritmo un poco más paulatino en la gasolina 95, los dos combustibles de referencia para los consumidores.

En las estaciones de servicio de Mallorca, el precio máximo del gasóleo en el surtidor ya ha superado la barrera de los dos euros por litro en ocho localizaciones de Mallorca: dos de Palma y una de Santanyí, Petra, Alaró, Muro, Felanitx y ses Salines. El incremento supone supone 30 céntimos por litro más desde los inicios de la semana pasada, un 17,65%. Si la semana pasada llenar un depósito de 55 litros de gasóleo en Mallorca costaba 93,50 euros esta semana vale 110 euros, 16,50 euros más.

Una joven carga combustible en su coche en una estación de servicio de Camí del Reis, en Palma / Miguel Vicens

Sin embargo, se trata de precios máximos del gasóleo, combustible que todavía se puede encontrar a precios más moderados. Los precios medios se mueven entre los 1,939 y los 1,809 euros por litro. Y los más bajos, entre los 1,619 y los 1,769 euros por litro, pero en apenas 17 estaciones de servicio de Mallorca, solo tres de ellas localizadas en Palma.

La gasolina 95 sube una semana un 18,69%

La gasolina 95, por su parte, marca en estos momento precios máximos en Mallorca de 1,899 euros, cuando a principios de la semana pasada su precio máximo no superaba los 1,6 litros. Ello supone un incremento de 29,9 céntimos y una subida porcentual del 18,69%.

Si la semana pasada llenar un depósito de 55 litros de capacidad costaba en Mallorca 88 euros, ahora vale 104, 45, con lo que llenar el depósito se ha incrementado 16,45 euros en una semana.

En la calle todavía se pueden encontrar precios más económicos. Los medios oscilan entre 1,799 y 1,719euros el litro. Y los bajos, entre 1,619 y 1,699 euros el litro, aunque solo quedan diez estaciones de servicio en Mallorca que mantienen esos márgenes, en la periferia de Palma y también en Marratxí.