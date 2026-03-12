Polémica en la Fira del Ram: Autismo Mallorca denuncia el rechazo de los feriantes a las asociaciones

La asociación Autismo Mallorca ha alzado la voz este jueves para denunciar lo que considera una "falta de compromiso real con la inclusión" en la mayor feria de la isla, la Fira del Ram. A través de un comunicado, la entidad ha expresado su indignación ante la información trasladada a familias y centros, señalando que se está utilizando el lenguaje de la inclusión de cara a la galería mientras, en la práctica, se ignoran las necesidades más básicas del colectivo. Esta denuncia empaña el desarrollo de un evento que arrancó el pasado 27 de febrero con 67 atracciones y la promesa de ser un espacio accesible para todos los ciudadanos.

El detonante, según se señala en el escrito, ha sido la comunicación de que los feriantes, presuntamente, no desean que las asociaciones acudan al recinto una mañana, alegando que reciben una "presión creciente por parte de estas entidades". Autismo Mallorca ha sido tajante al respecto al afirmar que "solicitar accesibilidad no es presionar" y que "defender los derechos de las personas autistas y sus familias no debe ser considerado una molestia". La asociación critica que se priorice la rentabilidad económica sobre la dignidad de las personas, calificando la situación actual como una "inclusión de escaparate", vacía de contenido real.

El conflicto sobre los "días sin ruido"

La polémica afecta directamente a la organización de los llamados "días sin ruido", jornadas en las que se debe prescindir de la música alta para facilitar la visita a personas con necesidades especiales. Según el calendario oficial previsto para esta edición, estas fechas están fijadas para los días 3, 11, 19, 23 y 31 de marzo, así como para el 8 de abril. No obstante, Autismo Mallorca sostiene que la entrega de invitaciones para estos días no soluciona el problema si no se garantiza una mañana verdaderamente adaptada y viable para quienes presentan necesidades sensoriales reales.

Desde la asociación se recalca que pedir un entorno seguro y tranquilo no es exigir un privilegio, sino "reclamar un mínimo de respeto". Lamenta, además, que se juegue con las expectativas de las familias que necesitan medidas reales y útiles, especialmente en una feria que cuenta con 39 atracciones infantiles y donde la infancia con necesidades sensoriales debería ser una prioridad.

Para Autismo Mallorca, la inclusión no puede quedarse en una "campaña bonita" ni desaparecer en el momento en que requiere un compromiso tangible por parte de los industriales feriales. El comunicado concluye con una exigencia clara de "coherencia y respeto hacia la infancia con necesidades sensoriales y sus familias", recordando que la verdadera inclusión no se proclama en folletos publicitarios, sino que "se demuestra con acciones concretas y respeto a la diversidad".