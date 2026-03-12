Inversores de Dubái ponen el foco en Mallorca por la guerra en Irán: crece el interés por villas de lujo

La guerra en Irán y la creciente tensión en toda la región del Golfo podrían acabar teniendo efecto en el mercado inmobiliario de Mallorca. Varias agencias de la isla ya han detectado un aumento del interés por parte de compradores procedentes de Oriente Próximo, especialmente por villas de lujo valoradas entre dos y cinco millones de euros.

Así lo asegura el presidente de la asociación de agentes inmobiliarios API, José Miguel Artieda, que apunta a un cambio de tendencia entre algunos inversores, que ahora ven en Mallorca un destino más seguro y atractivo para comprar vivienda frente a Dubái y otros emiratos.

Primeras consultas tras los ataques a Irán

Según explica Artieda, poco después de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán ya llegaron los primeros avisos desde el sector. Dos agentes inmobiliarios le trasladaron que habían recibido consultas de clientes de Oriente Próximo interesados en adquirir propiedades en Mallorca.

La demanda, por ahora, se centra en el segmento de alto nivel, con búsquedas de villas de entre 2 y 5 millones de euros. En cambio, no se han detectado peticiones relacionadas con pisos de alquiler.

Mallorca gana atractivo como refugio inversor

Entre los potenciales compradores figuran tanto personas que se trasladaron desde Europa a los Emiratos y ahora se plantean regresar ante la inestabilidad en la zona, como inversores de Dubái que hasta ahora no tenían residencia ni propiedades en Mallorca.

La isla gana enteros como destino refugio por su estabilidad, su calidad de vida y su posición dentro de España, un país que muchos compradores extranjeros perciben como seguro frente a escenarios de conflicto internacional.

La conexión directa con Abu Dabi refuerza el interés

El sector inmobiliario ya esperaba un mayor tirón del mercado de Oriente Próximo desde que se conoció que a partir de junio de 2026 Etihad Airways operará una conexión directa entre Abu Dabi y Mallorca.

Para el director de la oficina mallorquina de Spain Sotheby’s International Realty, Rodrigo Lozano, ese vuelo ayudará a reforzar una tendencia que ya estaba en marcha. A su juicio, la nueva ruta no solo generará más interés por la isla entre compradores árabes, sino que también es consecuencia del creciente atractivo que Mallorca ya tenía en esa zona del mundo.

Lozano considera además que los llamados family offices, grupos que gestionan grandes patrimonios familiares y que ya cuentan con activos en Dubái, podrían empezar a mirar también hacia Mallorca para diversificar inversiones.

Más presión sobre el precio de la vivienda en Mallorca

El presidente del Colegio de Arquitectos de Baleares, Bernat Nadal, también vincula el aumento de la demanda extranjera con la percepción de seguridad que ofrece España frente a regiones en conflicto.

Sin embargo, esta situación podría tener un efecto directo sobre el mercado residencial de la isla. Nadal advierte de que una mayor entrada de compradores internacionales supondrá más competencia para los residentes a la hora de acceder a una vivienda.

Además, alerta de que el conflicto en Oriente Próximo también puede encarecer los costes del transporte, con impacto en los materiales de construcción, lo que podría contribuir a nuevas subidas de precios en Mallorca.

Dubái sigue manteniendo una gran ventaja fiscal

Pese al creciente interés, no todos los profesionales del sector creen que se trate de un cambio duradero. Michael Malinowsky, de Sun Mallorca Fine Homes, en Port d’Andratx, considera que este desplazamiento del interés inversor será probablemente temporal.

En su opinión, Dubái sigue manteniendo ventajas fiscales muy potentes frente a Mallorca. Las personas con residencia fiscal allí no pagan impuesto sobre la renta, ni sobre el patrimonio, ni tampoco impuestos de sucesiones o donaciones, un factor que sigue pesando mucho a la hora de decidir dónde invertir.