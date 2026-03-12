Impulsa presenta una nueva herramienta para responder al desafío del cambio climático

Impulsa Baleares ha presentado esta mañana un nuevo marco estratégico de descarbonización y reducción de huella hídrica para activos inmobiliarios hoteleros, fruto de la colaboración que ha mantenido con Cushman & Wakefield, como actor impulsor.

El lanzamiento de esta nueva solución de inteligencia económica se ha llevado a cabo en el Meeting · Net Zero & Water-Efficient Hotels, celebrado en las instalaciones de Fundació Sa Nostra – Can Tàpera. El encuentro ha reunido a propietarios y operadores hoteleros, inversores y entidades financieras interesados en dotar al sector de una nueva herramienta capaz de responder estratégicamente al desafío climático, teniendo en cuenta el entorno normativo y las actuales tendencias de mercado en torno a la inversión sostenible.

Tras la bienvenida de María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, y Magdalena Chybcinska, International Partner Strategic Consulting y Spain Board Member de Cushman & Wakefield, Antoni Riera, director técnico de Impulsa Baleares, ha destacado en su ponencia la aportación de valor de un marco estratégico, nuevo y específico, válido para los activos hoteleros situados en la zona climática del Mediterráneo. Se espera que dicha aportación sea cuádruple: (1) Normativa, para para facilitar el cumplimiento de la regulación europea y la alineación con estándares internacionales, (2) Monitorización, para configurar indicadores relevantes y comparables con potencial para consolidar un benchmark sectorial, (3) Planificación, para evaluar la viabilidad económica más allá del ahorro de agua y energía, y (4) Narrativa, para disponer de un storytelling compartido que refuerce el posicionamiento de propietarios y operadores frente a inversores, clientes y sociedad.

Y es que, actualmente, según ha expuesto Riera, “integrar criterios ambientales en las estrategias corporativas ya no es una opción, sino un imperativo, pues existe un riesgo físico real para los edificios e instalaciones hoteleros frente a los efectos del calentamiento global y la escasez de agua. Mientras que, en nuestras islas, afrontamos también el reto de plantear un desarrollo turístico compatible con los límites del territorio”.

El Meeting ha compartido, así mismo, la experiencia piloto realizada en el hotel Artiem Carlos, a través de la conversación que han mantenido Guiem Sintes, director de calidad y medio ambiente de Artiem, Miquel Estelrich y Ángel Sánchez, consultores de Cushman & Wakefield, y Aina Ripoll, directora de la Unidad de inteligencia económica de la Fundación. A partir del nuevo marco estratégico, se ha trazado un Plan Net Zero que, con una inversión (o CAPEX) de 2 millones de euros, consigue reducir el consumo energético del activo un 43% y alinear la intensidad energética a los objetivos climáticos en los próximos diez años.

A continuación, para terminar la jornada, se ha dado voz al mercado en un panel que ha contado con la participación de Pablo Alonso, de Banco Santander, Cristina Llopis, de CaixaBank, Álvaro Sánchez, de Grupo Iberostar y Bruno Hallé, de Cushman & Wakefield. Bajo la moderación de Magdalena Chybcinska se ha concluido que formular estrategias integrales de descarbonización y reducción de la huella hídrica mejora el valor y la liquidez de los activos, al mismo tiempo que refuerza su resiliencia y competitividad a medio y largo plazo.

La elaboración de Net Zero & Water-Efficient Hotels. Marco estratégico de descarbonización y reducción de huella hídrica para activos inmobiliarios hotelerosha incorporado el conocimiento y experiencia de propietarios y operadores hoteleros de las islas, entidades financieras e inversores internacionales con presencia en el sur de Europa. A partir de hoy está disponible para todos los interesados, a través de la colección/dossiers, en la web de Impulsa Baleares. El registro es gratuito y únicamente es necesario proporcionar un correo electrónico.