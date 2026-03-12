Cincuenta años en los que el Mediterráneo forma personas, no solo navegantes

En 1976, en una pequeña bahía de Palma donde el mar todavía tenía algo de salvaje, nació una escuela destinada a transformar para siempre la relación de Mallorca con la náutica. La Escuela Nacional de Vela Calanova fue un proyecto educativo que abriría las puertas a que generaciones enteras descubrieran la magia de navegar, la disciplina que conlleva la actividad, y la libertad que aporta.

Empezó como un centro pionero, como un lugar donde aprender a leer el viento y respetar el mar. Creció, evolucionó y se convirtió en un espacio único lleno de vida mediterránea, cultura náutica y espíritu deportivo. Con el paso del tiempo, alrededor de aquella escuela se forjó un puerto moderno, versátil y renovado, pero su esencia jamás cambió. Porque en este rincón de la bahía, el mar es hogar.

Port Calanova es un paraje ideal donde aprender a leer el viento y respetar el mar. / Port Calanova

Medio siglo de historia

1976: el nacimiento de un icono formativo

La creación de la Escuela Nacional de Vela Calanova en 1976 supuso un antes y un después. Fue uno de los primeros centros del país en profesionalizar la enseñanza de la navegación ligera y en abrirla tanto a jóvenes como a adultos.

Décadas formando a miles de alumnos

Durante estos 50 años, la escuela ha transmitido habilidades, pero también valores como la constancia, el respeto por el medio marino, el trabajo en equipo y el sentimiento de comunidad. Hoy, en su 50 aniversario, la institución valora que han sido “cinco décadas formando generaciones de amantes del mar”.

Port Calanova goza de una ubicación privilegiada en la bahía de Palma. / Port Calanova

Un enclave estratégico hecho para disfrutar del Mediterráneo

La ubicación privilegiada en la bahía de Palma, a un paso de Marivent, Illetes y el Castillo de Bellver, convirtió al puerto en un punto de referencia para navegantes locales y visitantes que buscan experiencias auténticas frente al mar.

2018: renovación integral sin perder la esencia

La reforma de 2018 consolidó un puerto más moderno, con amarres mejorados, marina seca, varadero y servicios especializados. Una renovación que respondió a las nuevas necesidades de la isla, pero mantuvo intacto el espíritu formativo que siempre lo ha caracterizado.

La Escuela Nacional de Vela Calanova es centro deportivo y punto de encuentro de familias, navegantes amateurs y profesionales. / Port Calanova

La vela como escuela de vida

En este medio siglo, la escuela ha sido centro deportivo y un verdadero punto de encuentro. Un lugar donde familias, jóvenes deportistas, navegantes amateurs y profesionales comparten la misma pasión.

La labor educativa ha dejado huella y sigue hoy más viva que nunca, con un programa que abarca desde la iniciación hasta el perfeccionamiento técnico, siempre bajo la mirada de instructores cualificados y con la filosofía de que el mar educa.

En Port Calanova, navegar es, además de dominar una técnica, aprender a anticiparse, a convivir con lo cambiante, a confiar en el equipo y a respetar nuestro entorno. Por eso, cuando se habla de Calanova, se habla de una escuela que ha formado navegantes, pero sobre todo ha formado personas.

Durante este año, el puerto acogerá actividades para celebrar el 50 aniversario de la Escuela Nacional de Vela Calanova. / Port Calanova

Mirando hacia el futuro

Este año conmemorativo celebra un brillante pasado y, por supuesto, abre un nuevo capítulo. Durante el 2026, la escuela y el puerto acogerán actos, actividades y encuentros que pondrán en valor su historia, su equipo humano y el tejido social que ha crecido a su alrededor. “Seguimos navegando juntos… y lo mejor está por venir”, anuncian en su comunicado del aniversario.

Cincuenta años después, aquella escuela nacida en 1976 como la Escuela Nacional de Vela Calanova, creada con la vocación de formar nuevas generaciones de navegantes, se ha convertido en uno de los grandes referentes de la enseñanza náutica en Balears. Su prestigio se construyó día a día, con miles de alumnos que aprendieron a entender el mar como un espacio de respeto, convivencia y superación personal.

Port Calanova es un lugar en el que el Mediterráneo sigue siendo el mejor maestro. / NANDOESTEVA