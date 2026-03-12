Las escalas mallorquinas del banquero del mayor escándalo financiero de Brasil: jets privados, yates de lujo y fiestas de gladiadores

La caída en desgracia del banquero brasileño Daniel Vorcaro, quien fue detenido por segunda vez a principios de este mes por su gestión del Banco Master (el que se ha calificado como mayor escándalo financiero de la historia reciente de Brasil), ha sacado a la luz datos sobre su ostentoso tren de vida en viajes en jet privado y yates exclusivos por todo el mundo, incluidos destinos del Mediterráneo como Mallorca, donde están documentadas varias escalas.

A partir de la investigación judicial, ha trascendido que en julio de 2025, apenas unos meses antes de su primer arresto, uno de sus aviones, un Dassault Falcon 7X, habría aterrizado en la isla procedente de Cerdeña, para partir al día siguiente a Guarulhos, en el estado de São Paulo, donde se encuentra el principal aeropuerto internacional del país, según ha informado el diario O Tempo basándose en registros aeronáuticos. Entre 2024 y 2025, el jet privado del banquero realizó frecuentes escalas en la Riviera Francesa, Cerdeña (en Italia), y en Balears, apunta la mencionada investigación de O Tempo.

Un Dassault Falcon 7X como el que usaba Vorcaro, en una imagen de archivo / Dmitry A. Mottl / Wikipedia

El banquero de moda

Vorcaro, de 42 años, era el banquero de moda en Brasil, y se codeaba con la élite económica y política del país, en una irrupción fulgurante que recuerda a la de Mario Conde en la España de los noventa cuando presidía Banesto. Hace cinco años, compró una entidad en bancarrota y la transformó en Banco Master. La gestión, aparentemente, era un éxito. Destacaba entre la competencia por su agresiva táctica de ofrecer elevados intereses en los depósitos a plazo fijo.

Entonces empezaron sus problemas de solvencia financiera y se embarcó en unas negociaciones con un banco público de Brasilia para intentar mantener a flote la entidad, esgrimiendo, al parecer, una situación económica que no se ajustaba a la realidad. Una investigación judicial acabó con su detención a principios de este mes, después de un primer arresto a finales de 2025. Se le acusa de formar una organización criminal, pérdidas millonarias y posibles delitos de amenazas, corrupción, blanqueo de dinero e invasión de dispositivos informáticos. El fraude podría ascender a 7.600 millones de dólares.

Las revelaciones periodísticas a partir de datos de la investigación judicial han puesto el foco en el elevado tren de vida del banquero y de su entorno en un momento en que la entidad estaba siendo investigada por esas presuntas irregularidades, que incluyeron también amenazas a periodistas que publicaban informaciones negativas sobre el banco.

Diversos medios como SBT News (una de las principales televisiones del país) y la Folha de Sao Paulo (un periódico de gran tirada) han informado de un viaje de cinco días en un megayate por el Mediterráneo, que habría abonado Vorcaro, con un coste de dos millones de euros. Esa travesía se hizo en el Mad Summer, una embarcación de lujo que se alquila a millonarios y que frecuenta cada verano, además de Baleares, destinos de Italia, Francia o Grecia. De hecho, suele ser avistado cada verano en la costa mallorquina, cerca, por ejemplo, de Puerto Portals.

Fiestas de gladiadores

De una de esas travesías, realizada en 2022, ha dejado testimonio visual un vídeo grabado por Diogo Batista, un organizador de fiestas que colaboraba con Vorcaro. Medios brasileños han reproducido la grabación, en la que no aparece en ningún momento el banquero y en la que se ven algunos de los detalles exclusivos del barco, casi tan largo como un campo de fútbol: una piscina de 12 metros con borde infinito, un spa, una sala de cine, un gimnasio con vistas al océano y un helipuerto. En una de las escalas realizada en Saint Tropez (Francia), se ve cómo los pasajeros del barco disfrutan de una fiesta disfrazados de gladiadores, enarbolando la bandera brasileña.

El vídeo muestra el alto nivel de las fiestas que se organizaban en la órbita del presidente de Banco Master. En este sentido, a partir de datos de la investigación en curso, SBT News ha cifrado en unos 54 millones de euros el coste de la organización de fiestas privadas en distintos países. En ese montante, se incluiría, de acuerdo a esta información, un millón de euros que se dedicaron a fiestas en Baleares (sin especificar la isla).

Lo cierto es que Vorcaro y su entorno más cercano también han aparecido vinculados a Eivissa. Una mujer con la que se le ha relacionado sentimentalmente, Martha Graeff, una conocida influencer con centenares de miles de seguidores, publicó en julio de 2023 fotos en Instagram desde la isla ibicenca, uno más de sus viajes entre destinos como París, Nueva York o Miami, entre otros muchos.

Terremoto político

El escándalo del Banco Master alimenta rumores de todo tipo por los contactos de Vorcaro entre la élite económica y política del país, a unos pocos meses de que Brasil celebre unas trascendentales elecciones presidenciales. En las tertulias periodísticas del país, no faltan opinadores que reclaman saber quiénes iban esos jets privados del banquero y que comparan este caso, por sus posibles repercusiones, con el escándalo del magnate financiero Jeffrey Epstein en Estados Unidos.