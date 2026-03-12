El cupón de la ONCE reparte 640.000 euros en el hospital Son Espases
El mismo sorteo reparte más de un millón de euros en Ciutadella
El cupón diario de la ONCE del sorteo del 11 de marzo ha repartido 640.000 euros por medio de cinco cupones vendidos en el Hospital Son Espases, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y cuatro cupones más con 35.000 euros cada uno.
El vendedor que ha repartido estos 640.000 euros es Alejandro Morro Macho, ha informado la ONCE en un comunicado.
El cupón del 11 de marzo, dedicado al 200 aniversario de la Policía Municipal de Valladolid, ha dejado además premios por 1.050.000 euros en Andalucía y por 210.000 euros en Cataluña.
El premio del sorteo de la ONCE del miércoles ha recaído en el 98564, serie 008.
Más de un millón en Ciutadella
Por otro lado, también el Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Ciutadella un total de 1.015.000 euros, en 29 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo de este martes, según han informado este miércoles desde la entidad.
Juan Salas Mesquida ha sido el vendedor de la ONCE que ha repartido la suerte en Menorca, desde su ruta de venta en el Polígono de Ciutadella.
