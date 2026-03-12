El Consell de Mallorca también veta el burka y el niqab en todas sus dependencias

El Consell de Mallorca también prohibirá la entrada de mujeres ataviadas con burka o niqab en sus edificios públicos. El Partido Popular, con los apoyos de Vox y Coalició per Mallorca, da continuidad a la línea impulsada por la formación en el Parlament y en el Ayuntamiento de Palma e impedirá la presencia de estos elementos en las infraestructuras y dependencias públicas de su propiedad. Més per Mallorca y el PSIB han vota en contra de la iniciativa.

De este modo, las mujeres que lleven burka o niqab ya no podrán acceder a los edificios de la institución insular, como el Palau o las dependencias de General Riera ni a los que pertenezcan a Cort, institución que también vetó el uso de estos elementos en la EMT. "No estamos en contra de nadie. Estamos con las mujeres que merecen caminar con el rostro visible", ha defendido la popular Maria Garrido, ponente de la moción.

"Pedimos algo sencillo: garantizar la identificación del rostro en los espacios públicos", explicaba Garrido, al tiempo que defendía que las mujeres que portan estas prendas "merecen caminar por Mallorca con el rostro visible y su identidad plena".

Toni Gili, portavoz de Vox en el Consell, ha criticado que el burka y el niqab son una forma de "sometimiento integral" para la mujer y ha asegurado que "en Europa estamos sufriendo un reemplazo demográfico gracias a la invasión migratoria y gracias de todo" que termina derivando en que, según ha señalado, "las mujeres tengan menos libertad".

Por su parte, Antoni Salas, portavoz de Coalició per Mallorca, ha explicado que "invisibilizar a cualquier mujer también es una forma de violencia", defendiendo que "no es un tema de religión, o identidad, sino de derechos y seguridad". Salas ha incidido en que "no se trata de ir en contra de nadie", sino de "no dar ningún paso atrás" para que "las mujeres puedan ir donde quieran como quieran".

"Dejen de instaurar el miedo"

La consellera electa del PSIB, Beatriu Gamundí, ha defendido el voto en contra de su partido argumentando que "la ley ya permite la identificación de cualquier persona" en caso de ser necesario y ha expuesto la necesidad de "legislar desde un feminismo en positivo".

"En España no falla la seguridad con estas piezas de ropa. Dejen de instaurar el miedo", ha señalado Gamundí. "El Grupo Socialista tiene su propia hoja de ruta para garantizar las libertades de las mujeres, y lo haremos desde la mediación cultural", ha añadido la socialista.

Rosa Cursach, consellera de Més per Mallorca, ha explicado por su parte que los ecosoberanistas "ponemos en duda este feminismo neoliberal porque nosotros nos sumamos al feminismo antifascista y antirracista".