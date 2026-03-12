El comisario José Luis Santafé se compromete en su toma de posesión como DAO de la Policía a proteger a las víctimas de acoso sexual

El comisario José Luis Santafé, hasta esta semana jefe superior de Policía de Baleares, ha reafirmado hoy en su toma de posesión como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, su compromiso para proteger a las víctimas de agresión sexual o acoso, al tiempo que ha avisado de que "generalizar" y sospechar de toda la institución y de sus mandos es "tremendamente peligroso".

"Pueden seguir confiando en su Policía Nacional, una institución extraordinaria, fiel, preparada, moderna y siempre al servicio de España", ha señalado Santafé, sustituto de José Ángel González como máximo uniformado de la Policía, tras el cese de este último por la querella por presunta agresión sexual que interpuso una inspectora de este cuerpo.

El hasta ahora jefe superior de la Policía en Baleares ha pronunciado su primer discurso como DAO lanzando un mensaje de confianza para cualquier denunciante de abuso, acoso o irregularidad. "Desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba", ha indicado, reiterando que siempre van a colaborar con la justicia "con la mayor diligencia".

Además, el comisario principal José Luis Santafé ha marcado como prioridad "atender a las víctimas" y "buscar la verdad sin ambages", remitiéndose al anuncio del Ministerio del Interior de revisar los protocolos internos para perfeccionar los canales de denuncia internos y la protección a las víctimas.

Rápida reacción y nueva etapa

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha recordado la rápida reacción para apartar de la DAO a José Ángel González cuando el 17 de febrero por la tarde conocieron la querella por unos hechos muy graves que provocaron "un fuerte impacto emocional y profesional".

"Se actuó con inmediatez y contundencia, iniciando un proceso de relevo inmediato, priorizando la protección de la víctima; y nos pusimos a disposición del juzgado tanto desde Asuntos Internos, que actúa como policía judicial, como desde la Dirección General. Ahora es el juzgado quien debe hacer su trabajo.

En este sentido, se ha referido a "Pepe Santafé", hasta ahora jefe superior de la Policía en Baleares, para poner en valor su acreditada trayectoria y vocación de servicio, pidiendo que lidere la Policía en este momento que "sobre todo exige carácter" y "cohesión". "Iniciamos una nueva etapa, no es una mera sustitución de nombre, es una reafirmación de nuestros principios, un paso hacia adelante", ha dicho.

José Luis Santafé, Francisco Pardo, Aina Calvo y Fernando Grande Marlaska. / Europa Press

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también se ha referido a esta nueva etapa abierta en la institución tras reconocer su decepción con el anterior DAO, José Ángel González, tras la querella por presunta agresión sexual y que obligó a que dejara el cargo que había asumido en 2018.

"La Policía Nacional está haciendo un buen trabajo, pero recientes episodios que están en la mente de todos han dañado la imagen del cuerpo ante la sociedad porque cuestionan el compromiso con la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres", ha dicho Marlaska en su discurso en la toma de posesión de Santafé.

Marlaska ha recordado que el sistema democrático se fortalece con la ejemplaridad y la rendición de cuentas, "y se debilita cuando un comportamiento individual pone en riesgo el esfuerzo colectivo y la confianza en las instituciones que sirven al interés general".

"Conducta ejemplar"

"No voy a ocultar mi profunda decepción, mi dolor al conocer lo sucedido", ha señalado Marlaska, reiterando las palabras que pronunció en el Congreso de los Diputados horas después de que se diera a conocer la querella de una inspectora de la Policía contra el anterior DAO.

El ministro del Interior ha recordado ante un salón de actos del Complejo Policial de Canillas (Madrid) con toda la junta de gobierno de la Policía y autoridades que los cargos públicos son "los primeros obligados a dar ejemplo con una conducta ejemplar".

"La lucha contra la discriminación y para erradicar la violencia contra las mujeres, en todos y cada uno de los ámbitos en los que pueda producirse, no es solo es un compromiso nuclear del Gobierno de España y del Ministerio del Interior, es también una de las señas de identidad de una sociedad como la española, igualitaria e inclusiva, que rechaza el machismo, la violencia estructural contra las mujeres y la impunidad", ha dicho.

En este sentido, Marlaska ha subrayado que la Policía Nacional tiene que seguir estando en la vanguardia del sistema institucional tejido para preservar y garantizar los derechos y libertades de españolas y españoles.

Noticias relacionadas

Al acto de toma de posesión de Santafé han asistido la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; la secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, y el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, entre otras autoridades.