El colegio de Establiments ya cuenta con sombras para proteger a los niños del sol

Se han instalado varios toldos en el patio, tal como venían reclamando los padres desde hacía tiempo

Los padres y los alumnos de Establiments agradecen la instalación de los toldos

Los padres y los alumnos de Establiments agradecen la instalación de los toldos

J.F. Mestre

Los padres de los alumnos del Ceip de Establiments llevan meses reclamando la instalación de unos toldos para que los alumnos pudieran estar cubiertos del sol y del calor en la zona exterior del centro educativo. Y después de muchas semanas de concentrarse cada jueves para insistir enr esta reclamación, con el objetivo de proteger a los menores, por fin el centro escolar ha colocado unos toldos que cubren esta área donde se concentran los alumnos.

Desde la Apima de este centro público se ha elaborado un manifiesto para agradecer el trabajo de los responsables del colegio por conseguir mejorar las instalaciones. “Todos sabemos el calor que hace en Mallorca, lo sabemos porque lo vivimos y porque la ciencia así lo refleja. El cambio climático ya ha llevado y las altas temperaturas son parte de nuestro día a día. Además, en primavera y en otoño también hace mucho calor”, se recuerda.

La asociación de padres recuerda en el comunicado que el “exceso de calor y el sol directo es perjudicial para la salud y también afecta al rendimiento escolar”. El Ceip Establiments es un colegio de Palma que se encuentra en un barrio de carácter rural. Es un colegio pequeño, de unos 180 alumnos, que cuenta con un gran patio, dividido en dos pistas deportivas que no están cubiertas, a lo que hay que añadir otro espacio con pavimento de asfalto.

Los padres han venido denunciado que en ninguno de estos espacios exteriores había un solo lugar donde resguardarse del sol y del calor. Los padres reclamaban desde hacía años que se crearan estas sombras en el espacio exterior, a través de la colocación de toldos. Para que esta reivindicación no se olvidara, cada jueves las familias han participado en las llamadas “trobades reivindicativas”. Los padres se han concentrado a las 8.45 horas como muestra de protesta ante la falta de sombras. Se aprovechaba este encuentro para realizar encuentros lúdicos, que terminaban con una fotografía que recogía el momento en el que las familias cantaban pidiendo sombras en el patio.

Esta histórica reclamación, al final, ha tenido resultado, ya que esta semana se han instalado en el centro una serie de toldos que permiten crear esta sombra que protegerá a los alumnos del sol y del calor.

Desde la asociación de padres se ha agradecido el esfuerzo que ha realizado la conselleria de Educación, al financiar la instalación de estos toldos, y el esfuerzo que ha realizado el equipo directivo del colegio para conseguir que se cumpla esta reivindicación por la que se venía luchando desde hacía tanto tiempo.

La Apima ha organizado un encuentro para celebrar el éxito de esta reivindicación.

