Carmen Planas ratifica su liderazgo al frente de la patronal de Baleares y afronta su cuarto mandato como presidenta de Caeb

Carmen Planas ha iniciado esta tarde su cuarto mandato como presidenta de la patronal Caeb de Baleares y se convierte en el referente y líder indiscutible de los empresarios. Encabeza la única candidatura que ha optado a este cargo y por lo tanto ha sido ratificada por unanimidad en la asamblea general electoral que ha celebrado la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (Caeb).

En el acto de nombramiento ha estado presente, entre otros, la presidenta del Govern, Marga Prohens, que se ha encargado de clausurar la asamblea junto a la reelegida presidenta de la Caeb. También han estado presentes en este acto el presidente del Consell, Llorenç Galmés y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otros muchos invitados, la mayoría de ellos empresarios de diferentes sectores.

En su discurso, Planas, que ha estado arropada esta tarde por varios de los más importantes empresarios de Baleares y se ha mostrado especialmente emocionada, ha agradecido la confianza recibida para afrontar este cuarto mandato, cargo al que optó por primera vez en el año 2014 y que la ha situado como la representante de la patronal en los retos económicos que ha afrontado Baleares en los últimos años.

Planas recordó que cuando aceptó esta presidencia lo hizo con un programa que se basaba en garantizar la competitividad y la sostenibilidad del sector empresarial, a la vez que se apoyaba el desarrollo del tejido social y de la economía balear.

Así, ha remarcado que esta hoja de ruta de su programa al frente de la patronal pretendía fortalecer el asociacionismo, la acción de lobby de la patronal y la influencia ante las administraciones. Otro reto que se marcó fue representar al sector y reforzar su influencia en ámbitos de decisión, a la vez que se defendía la figura del empresario. También ha seguido una política para mejorar la competitividad de las empresas y de los trabajadores autónomos, al mismo tiempo que se ha fortalecido la gestión y la organización interna de la asociación. “En este plan nos hemos mantenido firmes y como buenos navegantes hemos tenido que hacer bordos, desviarnos para solventar vientos, oleajes, temporales y hasta tsunamis”. Planas resaltó las dificultades que han tenido que superar los empresarios en los últimos años, pero que en estos momentos la economía balear se sitúa en una posición de crecimiento y con niveles de ocupación récord. Sin embargo, ha señalado los retos y las dificultades que hay que solucionar, como es el problema del acceso a la vivienda y el crecimiento demográfico que están sufriendo las islas.

También se refirió a las dificultades que debe afrontar la empresa en el futuro próximo, alertando de las consecuencias, todavía desconocidas, que puede provocar la guerra de Oriente Medio.

De vistas al futuro, Carmen Planas se comprometió a elaborar un nuevo plan estratégico para los próximos años.

En su discurso quiso agradecer el compromiso de los integrantes del comité ejecutivo que le han acompañado en su trayectoria al frente de la patronal, refiriéndose a sus colaboradores que han abandonado sus cargos en los últimos meses.

“Desde mi llegada a la Caeb en 2014 mi máximo empeño ha sido trabajar duro para todas las empresas de Baleares. Hace doce años esta casa estaba en una situación complicada, en términos económicos y de proyecto. Nuestra presencia en la Ceoe y Cepime era nula”, resaltó la presidenta. Y añadió “nuestra situación económica está saneada y nos permite mantener nuestra independencia. El papel de la Caeb en Baleares es imprescindible para hacer oir la voz de los empresarios en todas aquellas decisiones económicas y sociales que afectan al conjunto de los ciudadanos”.

La presidenta de la patronal destacó también el equipo que le acompañará en este cuarto mandato. “Me vuelvo a rodear de empresarios de primer nivel, comprometidos, generosos y con capacidad de liderazgo en sus diferentes sectores”. Por ello les ha pedido un esfuerzo especial a su equipo directivo para lograr un objetivo común: “seguir generando progreso, crecimiento y bienestar al conjunto de la sociedad balear”.

Además de ratificar el cargo de presidenta, la asamblea de esta tarde también ha elegido a las siete vicepresidentas, que representan los sectores empresariales más representativos de Baleares.

Planas ha terminado su discurso recordando que el próximo año se cumple el 50 aniversario de la Caeb, lo que supone un gran reto para la patronal para continuar colaborando con el crecimiento económico de Baleares.

Por su parte, la presidenta Marga Prohens, que ha cerrado el acto, ha resaltado el liderazgo que representa Carmen Planas en el sector empresarial y la confianza que tiene de todos los asociados de Caeb. Ha resaltado el crecimiento que ha tenido esta asociación empresarial en la última época, que en estos momentos representa la voz conjunta de los empresarios ante los grandes retos que afrontan las islas, tanto en el aspecto económico, como social. La presidenta ha defendido la figura del empresario y ha recordado que sin empresas no hay futuro, ni tampoco crecimiento. “Los empresarios de Baleares son personas valientes y emprendedores, comprometidos con los retos que nos esperan”.

En su discurso, la líder política se comprometió a mantener el clima de diálogo que ha existido desde que preside el Govern. Y también señaló la incertidumbre que está ocasionando el conflicto armado en Irán, cuyas consecuencias económicas todavía se desconocen y dependerán del tiempo que dure esta guerra. Prohens deseo que la paz regrese cuanto antes, pero al mismo tiempo se comprometió a que el Govern ayudará a todas las empresas que se vean afectadas por la inestabilidad en Oriente Medio.