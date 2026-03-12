Baleares prepara un simulacro para mejorar la gestión del eclipse solar total de 2026

El Pleno de la Comisión para la Gestión del Eclipse Solar Total del 12 de agosto de 2026 se ha reunido esta mañana para continuar avanzando en la coordinación entre administraciones y en las actuaciones de preparación de este acontecimiento astronómico excepcional que será visible en Baleares. Los distintos grupos de trabajo han presentado nuevas acciones en materia de información ciudadana, seguridad, divulgación científica y educación, con el objetivo de garantizar una gestión coordinada y segura ante la previsión de que el eclipse genere una elevada expectación.

Entre las iniciativas presentadas destaca la preparación de un ejercicio de previsión de visibilidad para los días 29 y 30 de abril, ya que durante estas dos jornadas se espera que las condiciones y la visibilidad sean similares a las que tendrán lugar el día 12 de agosto. Con este ejercicio será posible analizar diferentes escenarios vinculados al eclipse solar total de 2026 y aproximar los lugares donde el eclipse tendrá una visibilidad parcial o total, para determinar así las zonas de observación oficial (ZOO).

Una vez realizado el ejercicio la información obtenida permitirá completar el mapeo definitivo de Baleares desde el punto de vista científico y territorial, en el que ya están trabajando el grupo de movilidad, prevención, protección civil y gestión de riesgos medioambientales, junto con el grupo de divulgación científica y el Instituto Cartográfico.

Protocolo específico

Este trabajo servirá de base para definir el protocolo específico de actuación ECLIPBAL, integrado dentro del Plan Territorial de Protección Civil de las Illes Balears (PLATERBAL), que se activará durante el eclipse. A partir de este mapeo, la Dirección General de Emergencias e Interior podrá coordinar con la Dirección General de Movilidad, la Dirección General de Tráfico (DGT) y los consells insulars la planificación de accesos y la gestión de carreteras para prevenir aglomeraciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los visitantes.

Asimismo, destaca también el impulso de una campaña informativa por parte de la Dirección General de Salud Pública, con recomendaciones para observar el eclipse con seguridad y que estará disponible en catalán, castellano, inglés, alemán y francés. Estas recomendaciones recuerdan, entre otros aspectos, la necesidad de utilizar gafas homologadas específicas para eclipses y alertan sobre los riesgos de observar el sol sin protección adecuada.

En este sentido, la Dirección General de Empresa, con la colaboración de la Asociación de Federaciones Empresariales del Comercio de Baleares (AFEDECO), ha trasladado al sector comercial las recomendaciones para la venta de productos destinados a la observación segura del eclipse. Entre estas indicaciones se recuerda que las gafas y filtros solares deben cumplir la normativa internacional que garantiza la protección ocular necesaria para observar el sol sin provocar daños en la retina, y se advierte de los riesgos asociados a la comercialización de productos no homologados. También se alerta sobre errores habituales en la observación de eclipses, como mirar al sol con gafas de sol convencionales, utilizar filtros no homologados u observarlo directamente con telescopios o prismáticos sin filtros solares adecuados.

Además, la Dirección General de Salud Pública trabaja en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Illes Balears (COFIB) para evaluar distintos proveedores con el objetivo de disponer de productos que cumplan con la normativa vigente y asegurar su suministro.

En paralelo, el Govern trabaja en la creación de una página web específica sobre el eclipse solar de 2026 (eclipsisegur.caib.es). Se trata de un espacio vivo que se irá actualizando constantemente y que centralizará toda la información oficial sobre este acontecimiento, incluyendo recomendaciones de seguridad, materiales divulgativos y avisos institucionales.

Educación

En el ámbito educativo y de divulgación científica, la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores ha iniciado el diseño de un curso de formación para el profesorado con el objetivo de acercar el fenómeno del eclipse al alumnado. El curso, de ocho horas y en modalidad en línea, se ofrecerá previsiblemente a finales del mes de mayo y estará abierto a docentes de educación primaria, secundaria y bachillerato. La iniciativa pretende proporcionar al profesorado herramientas para explicar la dimensión científica de los eclipses y su contexto histórico.

Para definir el contenido del curso se ha creado un subgrupo de trabajo con representantes de diversas asociaciones astronómicas, el Servicio de Formación Permanente del Profesorado y la Universitat de les Illes Balears (UIB). Paralelamente, se están elaborando breves vídeos de divulgación científica adaptados a los distintos niveles educativos. Estos materiales se difundirán en los centros educativos y también se publicarán en las redes sociales de la Conselleria de Educación y del Govern. El contenido de los vídeos se trabaja en coordinación con asociaciones astronómicas, el Servicio de Planificación de la Investigación y la Universitat de les Illes Balears.